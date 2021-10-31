Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 31 Ekim Pazar Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Yalancı

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı

22:15 Salako

00:00 Dondurucu

01:30 Dondurucu

03:15 Bir Başka Güzel

KANAL D YAYIN AKIŞI

09:45 Magazin D Pazar

12:00 Arda ile Omuz Omuza

13:00 Balçiçek'le Sohbete Geldik

14:00 Çok Güzel Hareketler 2

16:15 Camdaki Kız

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Yargı

00:15 Sadakatsiz

02:10 Para Uçağı

03:30 5N1K

FOX TV YAYIN AKIŞI

08.30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu

11.15 Aşk Mantık İntikam

13.30 Evlilik Hakkında Her Şey

15.45 Elkızı

19.00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Yalancılar ve Mumları

22.30 Yasak Elma

01.00 Elkızı

STAR TV YAYIN AKIŞI

09:00 Güldüy Güldüy Show

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:00 Bir Demet Tiyatro

16:15 Kiralık Aşk

18:45 Star Haber

20:00 Benim Hayatım

03:00 MüzikTürk Müziği

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:15 Yeşil Deniz

09:10 Payitaht "Abdülhamid"

13:25 Gönül Dağı

17:05 "Kral Şakir: Oyun Zamanı"

19:00 Ana Haber

20:00 Teşkilat

23:45 3'Te 3

TV8 YAYIN AKIŞI

09:45 10 Yaş Genç / Yeni Bölüm

10:30 Süper 1 Takım

10:45 Kırmızı Oda

15:30 O Ses Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

00:15 Kırmızı Oda

03:30 8x8