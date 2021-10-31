Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 31 Ekim Pazar Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Yalancı
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı
22:15 Salako
00:00 Dondurucu
01:30 Dondurucu
03:15 Bir Başka Güzel
KANAL D YAYIN AKIŞI
09:45 Magazin D Pazar
12:00 Arda ile Omuz Omuza
13:00 Balçiçek'le Sohbete Geldik
14:00 Çok Güzel Hareketler 2
16:15 Camdaki Kız
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Yargı
00:15 Sadakatsiz
02:10 Para Uçağı
03:30 5N1K
FOX TV YAYIN AKIŞI
08.30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu
11.15 Aşk Mantık İntikam
13.30 Evlilik Hakkında Her Şey
15.45 Elkızı
19.00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Yalancılar ve Mumları
22.30 Yasak Elma
01.00 Elkızı
STAR TV YAYIN AKIŞI
09:00 Güldüy Güldüy Show
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:00 Bir Demet Tiyatro
16:15 Kiralık Aşk
18:45 Star Haber
20:00 Benim Hayatım
03:00 MüzikTürk Müziği
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:15 Yeşil Deniz
09:10 Payitaht "Abdülhamid"
13:25 Gönül Dağı
17:05 "Kral Şakir: Oyun Zamanı"
19:00 Ana Haber
20:00 Teşkilat
23:45 3'Te 3
TV8 YAYIN AKIŞI
09:45 10 Yaş Genç / Yeni Bölüm
10:30 Süper 1 Takım
10:45 Kırmızı Oda
15:30 O Ses Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
00:15 Kırmızı Oda
03:30 8x8
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!