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        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI 30 NİSAN 2025: Bugün TV'de neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? TRT 1, ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı

        TV yayın akışı 30 Nisan 2025: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

        Kanallarda her gün farklı dizi, film, yarışma ve haber programları izleyici karşısına çıkıyor. Bugün ekrana gelecek olan yapımlar için kanalların yayın akışları kontrol ediliyor. Bu kapsamda araştırılan ''Bugün televizyonda neler var?" sorusu 30 Nisan 2025 TV yayın akışı ile yanıt buldu. İşte 30 Nisan Çarşamba TRT 1, ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.04.2025 - 14:19 Güncelleme: 30.04.2025 - 14:19
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        • 1

          Bugün televizyonda neler var sorusu yanıt aramaya başladı. 30 Nisan Çarşamba günü kanallarda neler olduğunu merak eden izleyiciler arama motorlarına yöneldi. TRT 1, ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı listeleri bugün televizyon ekranlarında yayınlanacak yapımları kaçırmak istemeyenler tarafından mercek altına alındı. İşte, 30 Nisan 2025 TV yayın akışı...

        • 2

          30 NİSAN 2025 SALI TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          08:00 Bu Sabah

          10:00 Bahar

          12:30 Gelin Evi

          15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

          18:45 Show Ana Haber

          20:00 Demir Maske

          22:30 Güldür Güldür Show

          02:30 Bahar

          04:30 Kızılcık Şerbeti

          SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          07:00 Güne Başlarken

          09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

          13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

          16:15 Aramızda Kalsın

          19:00 Star Haber

          20:00 Sahipsizler

          00:30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

          03:00 Sefirin Kızı

          05:30 Aramızda Kalsın

          STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:00 Kavak Yelleri

          09:00 Neler Oluyor Hayatta

          11:00 Yaprak Dökümü

          13:30 Gelinim Mutfakta

          16:45 Arka Sokaklar

          18:30 Kanal D Ana Haber

          20:00 Eşref Rüya

          00:15 İnci Taneleri

          02:45 Yargı

          04:45 Poyraz Karayel

          KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          ATV YAYIN AKIŞI

          08:00 Kahvaltı Haberleri

          10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

          13:00 atv Gün Ortası

          14:00 Nursel ile Mutfak Bahane

          16:00 Esra Erol’da

          19:00 atv Ana Haber

          20:00 Kuruluş Osman

          00:20 Can Borcu

          03:00 Bir Gece Masalı

          05:50 Hercai

          ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          TRT1 YAYIN AKIŞI

          05:58 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

          06:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

          06:50 Vuslat

          10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

          13:00 Seksenler

          14:40 Teşkilat

          17:40 Lingo Türkiye

          19:00 Ana Haber

          19:55 İddiaların Aksine

          20:00 Babamın Penguenleri

          22:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final Futbol Karşılaşması "Barcelona-Inter"

          00:15 Babamın Penguenleri

          01:50 Teşkilat

          04:05 Seksenler

          04:50 Lingo Türkiye

          TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 7

          NOW YAYIN AKIŞI

          07:30 İlk Bakış

          08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

          10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

          12:30 Şakir Paşa ve Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

          13:30 En Hamarat Benim

          16:30 Karagül

          19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

          20:00 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...

          00:15 Hudutsuz Sevda

          03:00 Şahane Hayatım

          04:00 Her Yerde Sen

          06:00 Kefaret

          NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 8

          TV8 YAYIN AKIŞI

          06:00 Tuzak

          07:15 Ebru ile 8’de Sağlık

          08:30 Gel Konuşalım

          10:55 Survivor Panorama / Canlı

          12:30 İşte Benim Stilim / Yeni Bölüm

          16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

          20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm

          00:15 Survivor Ekstra / Canlı

          01:30 İşte Benim Stilim

          04:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

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