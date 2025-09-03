Tüm kanalların haftalık yayın akışları paylaşıldı. Böylece bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak yapımlar ve saatleri belli oldu. 3 Eylül 2025 TV yayın akışı listesine göre; Show TV’de Hükümet Kadın filmi sinemaseverlerle buluşacak. ATV’de ise Nihat Hatipoğlu ile Mevlit Kandili Özel programı ekrana gelecek. Peki, bugün televizyonda başka neler var, bu akşam hangi yapımlar yayınlanacak? İşte, 3 Eylül Çarşamba Kanal D, TRT 1, Show TV, Star TV, TV8, ATV, Now TV yayın akışı listesi...