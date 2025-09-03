TV yayın akışı 3 Eylül 2025 Çarşamba: Bugün televizyonda neler var, hangi yapımlar ekrana gelecek?
Eylül ayının gelmesiyle birlikte yeni diziler görücüye çıkarken sezon finali yapan diziler de yayın tarihlerini duyurmaya devam ediyor. Bu sebeple 3 Eylül 2025 TV yayın akışı izleyiciler tarafından kontrol ediliyor. Bugün Mevlid Kandili programları yanı sıra birbirinden farklı yarışmalar ile yerli ve yabancı filmler sinemaseverlerle buluşacak. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi yapımlar ekrana gelecek? İşte, 3 Eylül Çarşamba Kanal D, TRT 1, Show TV, Star TV, TV8, ATV, Now TV yayın akışı listesi...
Tüm kanalların haftalık yayın akışları paylaşıldı. Böylece bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak yapımlar ve saatleri belli oldu. 3 Eylül 2025 TV yayın akışı listesine göre; Show TV’de Hükümet Kadın filmi sinemaseverlerle buluşacak. ATV’de ise Nihat Hatipoğlu ile Mevlit Kandili Özel programı ekrana gelecek. Peki, bugün televizyonda başka neler var, bu akşam hangi yapımlar yayınlanacak? İşte, 3 Eylül Çarşamba Kanal D, TRT 1, Show TV, Star TV, TV8, ATV, Now TV yayın akışı listesi...
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
14:00 Gelinim Mutfakta
16:30 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Avengers: Endgame
23:45 Eşref Rüya
02:00 Poyraz Karayel
04:30 Kuzey Güney
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:23 İstiklal Marşı
05:25 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
06:15 Kara Tahta
08:30 Türk Sineması "Kaptan Pengu Ve Arkadaşları 3: Buz Mandası Efsanesi"
10:15 Türk Sineması "Aslan Hürkuş-Kayıp Elmas"
12:30 Seksenler
15:55 Teşkilat
18:55 İddiaların Aksine
19:00 Ana Haber
19:50 Türk Sineması "Tay"
21:15 Mevlid Gecesi Özel
23:15 Hep Otuz Üç Yaşında
01:45 Leyla İle Mecnun
04:35 Seksenler
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Güzel Günler
08:15 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Hükümet Kadın
22:15 Vizontele
00:30 Hükümet Kadın
02:15 Vizontele
04:00 Gelin Evi
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İstanbullu Gelin
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
17:15 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Sahipsizler (Tekrar)
23:15 İyi Oyun
01:15 İyi Oyun
02:45 Baba Ocağı
04:15 Dürüye'nin Güğümleri
05:30 Kiralık Aşk
ATV YAYIN AKIŞI
06:00 Ateş Kuşları
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Gözleri KaraDeniz
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Nihat Hatipoğlu ile Mevlit Kandili Özel
22:00 Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi
01:40 Gözleri KaraDeniz
04:30 Kardeşlerim
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış
08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Karagül
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Ne Olacak Halim
22:30 Şevkat Yerimdar
01:00 Fatih Savaş ile Mevlid Kandili Özel
02:00 Her Yerde Sen
04:00 Son Yaz
06:00 Karagül
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:30 Gel Konuşalım
11:15 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 Gel Konuşalım
