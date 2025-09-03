Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI 3 EYLÜL 2025: Bu akşam televizyonda neler var? Kanal D, TRT 1, Show TV, Star TV, TV8, ATV, Now TV yayın akışı listesi

        TV yayın akışı 3 Eylül 2025 Çarşamba: Bugün televizyonda neler var, hangi yapımlar ekrana gelecek?

        Eylül ayının gelmesiyle birlikte yeni diziler görücüye çıkarken sezon finali yapan diziler de yayın tarihlerini duyurmaya devam ediyor. Bu sebeple 3 Eylül 2025 TV yayın akışı izleyiciler tarafından kontrol ediliyor. Bugün Mevlid Kandili programları yanı sıra birbirinden farklı yarışmalar ile yerli ve yabancı filmler sinemaseverlerle buluşacak. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi yapımlar ekrana gelecek? İşte, 3 Eylül Çarşamba Kanal D, TRT 1, Show TV, Star TV, TV8, ATV, Now TV yayın akışı listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.09.2025 - 14:23 Güncelleme: 03.09.2025 - 14:23
        • 1

          Tüm kanalların haftalık yayın akışları paylaşıldı. Böylece bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak yapımlar ve saatleri belli oldu. 3 Eylül 2025 TV yayın akışı listesine göre; Show TV’de Hükümet Kadın filmi sinemaseverlerle buluşacak. ATV’de ise Nihat Hatipoğlu ile Mevlit Kandili Özel programı ekrana gelecek. Peki, bugün televizyonda başka neler var, bu akşam hangi yapımlar yayınlanacak? İşte, 3 Eylül Çarşamba Kanal D, TRT 1, Show TV, Star TV, TV8, ATV, Now TV yayın akışı listesi...

        • 2

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

          09:00 Neler Oluyor Hayatta?

          11:00 Yaprak Dökümü

          14:00 Gelinim Mutfakta

          16:30 Aşk-ı Memnu

          18:30 Kanal D Ana Haber

          20:00 Avengers: Endgame

          23:45 Eşref Rüya

          02:00 Poyraz Karayel

          04:30 Kuzey Güney

        • 3

          TRT 1 YAYIN AKIŞI

          05:23 İstiklal Marşı

          05:25 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

          06:15 Kara Tahta

          08:30 Türk Sineması "Kaptan Pengu Ve Arkadaşları 3: Buz Mandası Efsanesi"

          10:15 Türk Sineması "Aslan Hürkuş-Kayıp Elmas"

          12:30 Seksenler

          15:55 Teşkilat

          18:55 İddiaların Aksine

          19:00 Ana Haber

          19:50 Türk Sineması "Tay"

          21:15 Mevlid Gecesi Özel

          23:15 Hep Otuz Üç Yaşında

          01:45 Leyla İle Mecnun

          04:35 Seksenler

        • 4

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          06:00 Güzel Günler

          08:15 Bu Sabah

          10:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

          12:30 Gelin Evi

          15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

          18:45 Show Ana Haber

          20:00 Hükümet Kadın

          22:15 Vizontele

          00:30 Hükümet Kadın

          02:15 Vizontele

          04:00 Gelin Evi

        • 5

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          07:00 İstanbullu Gelin

          09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

          13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

          17:15 Kiralık Aşk

          19:00 Star Haber

          20:00 Sahipsizler (Tekrar)

          23:15 İyi Oyun

          01:15 İyi Oyun

          02:45 Baba Ocağı

          04:15 Dürüye'nin Güğümleri

          05:30 Kiralık Aşk

        • 6

          ATV YAYIN AKIŞI

          06:00 Ateş Kuşları

          08:00 Kahvaltı Haberleri

          10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

          13:00 atv Gün Ortası

          14:00 Gözleri KaraDeniz

          16:00 Esra Erol'da

          19:00 atv Ana Haber

          20:00 Nihat Hatipoğlu ile Mevlit Kandili Özel

          22:00 Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi

          01:40 Gözleri KaraDeniz

          04:30 Kardeşlerim

        • 7

          NOW TV YAYIN AKIŞI

          07:30 İlk Bakış

          08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat

          10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

          12:30 Yasak Elma

          13:30 En Hamarat Benim

          16:30 Karagül

          19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

          20:00 Ne Olacak Halim

          22:30 Şevkat Yerimdar

          01:00 Fatih Savaş ile Mevlid Kandili Özel

          02:00 Her Yerde Sen

          04:00 Son Yaz

          06:00 Karagül

        • 8

          TV8 YAYIN AKIŞI

          06:00 Tuzak

          07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

          08:30 Oynat Bakalım

          09:30 Gel Konuşalım

          11:15 MasterChef Türkiye

          16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

          20:00 MasterChef Türkiye

          00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

          03:30 Gel Konuşalım

        • 9
        Yazı Boyutu
