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        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI 29 TEMMUZ 2025: Bugün televizyonda neler var? Show TV, Star TV, Kanal D, ATV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı listesi

        29 Temmuz 2025 TV yayın akışı | Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

        Bugün gündüz, öğle ve akşam kuşağında yayınlanacak yapımlar izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Bu sebeple kanalların 29 Temmuz 2025 TV yayın akışı listeleri kontrol edilmeye başlandı. Türkiye'nin en çok izlenen kanallarında bugün birbirinden farklı türde filmler ve programlar ekranlara gelecek. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 29Temmuz Salı Show TV, Star TV, Kanal D, ATV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.07.2025 - 12:03 Güncelleme: 29.07.2025 - 12:04
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        • 1

          29 Temmuz 2025 TV yayın akışı ile bugün televizyon ekranlarında yayınlanacak yapımlar belli oldu. Kanalların yayın akışına göre, bu akşam farklı zevklere hitap eden programlar, filmler ve yarışmalar ekranlara gelecek. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 29 Temmuz Salı Show TV, Star TV, Kanal D, ATV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı listesi...

        • 2

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          06:00 – Siyah Kalp

          09:00 – Kuzey Yıldızı İlk Aşk

          12:00 – Bahar

          15:00 – Kızılcık Şerbeti

          18:25 – Show Ana Haber

          20:00 – Güldür Güldür Show

          23:45 - Aşk Tutulması

          01:30 - Kızılcık Şerbeti

          03:45 - Aşk Tutulması

          SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          07:00 – Menajerimi Ara

          09:00 – Ada Masalı

          11:00 – Aramızda Kalsın

          13:30 – Kiralık Aşk

          16:15 – Erkenci Kuş

          19:00 – Star Haber

          20:00 – Gülen Gözler

          21:45 - Berlin Kaplanı

          00:00 - Berlin Kaplanı

          02:15 - Aramızda Kalsın

          04:00 - Kiralık Aşk

          05:30 – Erkenci Kuş (Tekrar)

          STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:00 - Öyle Bir Geçer Zaman Ki

          09:30 – Yaprak Dökümü

          12:00 – Kanal D Haber Gün Arası

          13:00 – Uzak Şehir

          16:00 – Aşk-ı Memnu

          18:30 – Kanal D Ana Haber

          20:00 – Gol Kralı

          21:45 - Gol Kralı

          23:30 - Kuralsız Sokaklar

          01:15 - Dune Gezegeni

          02:45 - Zalim İstanbul

          04:45 - Kuzey Güney

          KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          ATV YAYIN AKIŞI

          08:00 – Kahvaltı Haberleri

          10:00 – Kader Oyunları

          13:00 – atv Gün Ortası

          14:00 – Sen Anlat Karadeniz

          17:00 - Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede

          19:00 – atv Ana Haber

          20:00 – Güven Bana

          23:20 – Aile Saadeti

          02:20 - Bir Gece Masalı

          05:10 - Bir Küçük Gün Işığı

          ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          TRT 1 YAYIN AKIŞI

          05:58 – İstiklal Marşı

          06:00 – Ege'nin Hamsisi

          08:45 – Kod Adı Kırlangıç

          10:05 - Kendi Düşen Ağlamaz

          13:00 - Seksenler

          14:15 - Teşkilat

          17:45 - Kim Gitsin?

          19:00 – Ana Haber

          19:55 – İddiaların Aksine

          20:00 – Yabancı Sinema "Özel Ekip 2"

          22:00 - Gönül Dağı

          01:10 - Leyla ile Mecnun

          03:55 - Seksenler

          05:00 - Kim Gitsin?

          TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 7

          NOW TV YAYIN AKIŞI

          08:30 – Çalar Saat

          10:00 – Yasak Elma

          12:45 – Sen Çal Kapımı

          15:30 – Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası

          16:30 – Karagül

          19:00 – NOW Ana Haber

          20:00 – Yetenek Sizsiniz

          00:15 – İlk Buluşma

          02:15 - İnadına Aşk

          04:00 – Kefaret

          06:00 – Karagül

          NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 8

          TV8 YAYIN AKIŞI

          06:00 – Tuzak

          07:15 – Ebru ile 8'de Sağlık

          08:30 - Oynat Bakalım

          09:30 - Gazete Magazin Yaz

          13:00 - Yaparsın Bilirim

          16:00 – MasterChef Türkiye

          20:00 – MasterChef Türkiye

          00:15 – Yaparsın Bilirim

          03:30 - Gazete Magazin Yaz

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        • 9
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