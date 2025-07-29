29 Temmuz 2025 TV yayın akışı ile bugün televizyon ekranlarında yayınlanacak yapımlar belli oldu. Kanalların yayın akışına göre, bu akşam farklı zevklere hitap eden programlar, filmler ve yarışmalar ekranlara gelecek. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 29 Temmuz Salı Show TV, Star TV, Kanal D, ATV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı listesi...