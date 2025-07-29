29 Temmuz 2025 TV yayın akışı | Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?
Bugün gündüz, öğle ve akşam kuşağında yayınlanacak yapımlar izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Bu sebeple kanalların 29 Temmuz 2025 TV yayın akışı listeleri kontrol edilmeye başlandı. Türkiye'nin en çok izlenen kanallarında bugün birbirinden farklı türde filmler ve programlar ekranlara gelecek. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 29Temmuz Salı Show TV, Star TV, Kanal D, ATV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı...
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29 Temmuz 2025 TV yayın akışı ile bugün televizyon ekranlarında yayınlanacak yapımlar belli oldu. Kanalların yayın akışına göre, bu akşam farklı zevklere hitap eden programlar, filmler ve yarışmalar ekranlara gelecek. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 29 Temmuz Salı Show TV, Star TV, Kanal D, ATV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı listesi...
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SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 – Siyah Kalp
09:00 – Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:00 – Bahar
15:00 – Kızılcık Şerbeti
18:25 – Show Ana Haber
20:00 – Güldür Güldür Show
23:45 - Aşk Tutulması
01:30 - Kızılcık Şerbeti
03:45 - Aşk Tutulması
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STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 – Menajerimi Ara
09:00 – Ada Masalı
11:00 – Aramızda Kalsın
13:30 – Kiralık Aşk
16:15 – Erkenci Kuş
19:00 – Star Haber
20:00 – Gülen Gözler
21:45 - Berlin Kaplanı
00:00 - Berlin Kaplanı
02:15 - Aramızda Kalsın
04:00 - Kiralık Aşk
05:30 – Erkenci Kuş (Tekrar)
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KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 - Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:30 – Yaprak Dökümü
12:00 – Kanal D Haber Gün Arası
13:00 – Uzak Şehir
16:00 – Aşk-ı Memnu
18:30 – Kanal D Ana Haber
20:00 – Gol Kralı
21:45 - Gol Kralı
23:30 - Kuralsız Sokaklar
01:15 - Dune Gezegeni
02:45 - Zalim İstanbul
04:45 - Kuzey Güney
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ATV YAYIN AKIŞI
08:00 – Kahvaltı Haberleri
10:00 – Kader Oyunları
13:00 – atv Gün Ortası
14:00 – Sen Anlat Karadeniz
17:00 - Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede
19:00 – atv Ana Haber
20:00 – Güven Bana
23:20 – Aile Saadeti
02:20 - Bir Gece Masalı
05:10 - Bir Küçük Gün Işığı
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TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:58 – İstiklal Marşı
06:00 – Ege'nin Hamsisi
08:45 – Kod Adı Kırlangıç
10:05 - Kendi Düşen Ağlamaz
13:00 - Seksenler
14:15 - Teşkilat
17:45 - Kim Gitsin?
19:00 – Ana Haber
19:55 – İddiaların Aksine
20:00 – Yabancı Sinema "Özel Ekip 2"
22:00 - Gönül Dağı
01:10 - Leyla ile Mecnun
03:55 - Seksenler
05:00 - Kim Gitsin?
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NOW TV YAYIN AKIŞI
08:30 – Çalar Saat
10:00 – Yasak Elma
12:45 – Sen Çal Kapımı
15:30 – Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası
16:30 – Karagül
19:00 – NOW Ana Haber
20:00 – Yetenek Sizsiniz
00:15 – İlk Buluşma
02:15 - İnadına Aşk
04:00 – Kefaret
06:00 – Karagül
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TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 – Tuzak
07:15 – Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 - Oynat Bakalım
09:30 - Gazete Magazin Yaz
13:00 - Yaparsın Bilirim
16:00 – MasterChef Türkiye
20:00 – MasterChef Türkiye
00:15 – Yaparsın Bilirim
03:30 - Gazete Magazin Yaz
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