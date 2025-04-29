Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI 29 NİSAN 2025: Bugün televizyonda neler var? Show TV, Star TV, Kanal D, ATV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı listesi

        29 Nisan 2025 TV yayın akışı | Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

        29 Nisan 2025 TV yayın akışı bugün hangi yapımların ekrana geleceğini merak eden seyirciler tarafından araştırılmaya başlandı. Kanalların yayın akışına göre, bugün Bahar, Kral Kaybederse, Bir Gece Masalı gibi diziler yeni bölümleriyle ekrana gelecekken yerli ve yabancı filmler de sinemaseverlerle buluşacak. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte, 29 Nisan 2025 Show TV, Star TV, Kanal D, ATV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.04.2025 - 08:34 Güncelleme: 29.04.2025 - 08:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          İzleyiciler, akşam kuşağında yer alan yapımları araştırmaya başladı. 29 Nisan 2025 TV yayın akışı listesi ile bugün kanallarda hangi dizi, film ve programların ekrana geleceği belli oldu. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte, 29 Nisan 2025 Show TV, Star TV, Kanal D, ATV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı listesi...

        • 2

          29 NİSAN 2025 SALI TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          08:00 Bu Sabah

          10:00 Bahar

          12:30 Gelin Evi

          15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

          18:45 Show Ana Haber

          20:00 Bahar

          00:15 Siyah Kalp

          02:30 Kızılcık Şerbeti

          04:45 Deha

          SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          07:00 Güne Başlarken

          09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

          13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

          16:15 Kiralık Aşk

          19:00 Star Haber

          20:00 Kral Kaybederse

          00:30 Sahipsizler

          03:00 Sefirin Kızı

          05:00 Aramızda Kalsın

          STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:00 Kavak Yelleri

          09:00 Neler Oluyor Hayatta

          11:00 Yaprak Dökümü

          13:30 Gelinim Mutfakta

          16:45 Arka Sokaklar

          18:30 Kanal D Ana Haber

          20:00 Son Sığınak

          22:30 Truva

          01:45 Yargı

          04:00 Poyraz Karayel

          04:45 Poyraz Karayel

          KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          ATV YAYIN AKIŞI

          08:00 Kahvaltı Haberleri

          10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

          13:00 atv Gün Ortası

          14:00 Mutfak Bahane

          16:00 Esra Erol'da

          19:00 ATV Ana Haber

          20:00 Bir Gece Masalı

          00:20 Kuruluş Osman

          03:00 Sustalı Ceylan

          05:50 Hercai

          ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          TRT1 YAYIN AKIŞI

          05:53 İstiklal Marşı

          05:55 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

          06:45 Vuslat

          10:30 Alişan İle Hayata Gülümse (Canlı)

          13:15 Seksenler

          14:35 Teşkilat

          17:40 Lingo Türkiye

          19:00 Ana Haber (Canlı)

          19:55 İddiaların Aksine

          20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı

          00:15 Türk Sineması "Uzun Zaman Önce"

          01:55 Teşkilat

          04:05 Seksenler

          04:55 Lingo Türkiye

          06:00 Kapanış

          TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 7

          NOW YAYIN AKIŞI

          07:30 İlk Bakış

          08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

          10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

          12:30 Hudutsuz Sevda

          13:30 En Hamarat Benim

          16:30 Karagül

          19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

          20:00 Cenazemize Hoşgeldiniz

          01:00 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...

          03:45 Her Yerde Sen

          06:00 Kefaret

          NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 8

          TV8 YAYIN AKIŞI

          06:00 Tuzak

          07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

          08:30 Gel Konuşalım

          10:55 Survivor Panorama

          12:30 İşte Benim Stilim

          16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

          20:00 Survivor 2025

          00:15 Survivor Ekstra

          01:30 İşte Benim Stilim

          04:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

          29 NİSAN 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

          HABERTÜRK SİNEMA REHBERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eski kaymakama 70 yıl hapis!
        Eski kaymakama 70 yıl hapis!
        SGK aylıklarında 5 yıla dikkat!
        SGK aylıklarında 5 yıla dikkat!
        Havalimanında 66 kilo altın! 107 bin dolar ve 133 bin avro ele geçirildi!
        Havalimanında 66 kilo altın! 107 bin dolar ve 133 bin avro ele geçirildi!
        Amazon ilk Kuiper internet uydularını fırlattı
        Amazon ilk Kuiper internet uydularını fırlattı
        "Hem ülkeyi hem de dünyayı yönetiyorum"
        "Hem ülkeyi hem de dünyayı yönetiyorum"
        Doğal taş ve mermerde 'Trump' talebi
        Doğal taş ve mermerde 'Trump' talebi
        ABD'ye ait F-18 denize düştü
        ABD'ye ait F-18 denize düştü
        İspanya ve Portekiz'deki elektrik kesintisine dair neler biliniyor?
        İspanya ve Portekiz'deki elektrik kesintisine dair neler biliniyor?
        Hatay mutfağından eşsiz 28 özel lezzet
        Hatay mutfağından eşsiz 28 özel lezzet
        Kanada'da Trump'a karşı Liberaller kazandı
        Kanada'da Trump'a karşı Liberaller kazandı
        Erkeklerde kirpik kesme trendi
        Erkeklerde kirpik kesme trendi
        Bu bölgelere uyarı! Sağanak, fırtına, toz taşınımı...
        Bu bölgelere uyarı! Sağanak, fırtına, toz taşınımı...
        Yunus Akgün'e Ada kancası!
        Yunus Akgün'e Ada kancası!
        Dava açıp uzaklaştırma kararı aldı
        Dava açıp uzaklaştırma kararı aldı
        “Bant” ifadesi
        “Bant” ifadesi
        Jandarmadan bağ evine uyuşturucu baskını: 8 gözaltı
        Jandarmadan bağ evine uyuşturucu baskını: 8 gözaltı
        Mattia Ahmet'in katilinin yaş raporu belli oldu!
        Mattia Ahmet'in katilinin yaş raporu belli oldu!
        X hesabı yeniden görünür hale geldi
        X hesabı yeniden görünür hale geldi
        'Borç açıklayan BJK görmeyeceksiniz'
        'Borç açıklayan BJK görmeyeceksiniz'
        Trabzonspor, Gençlik Ligi'nde 2. oldu!
        Trabzonspor, Gençlik Ligi'nde 2. oldu!
        Habertürk Anasayfa