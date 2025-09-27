Habertürk
        TV YAYIN AKIŞI 27 EYLÜL 2025 LİSTESİ: Bugün televizyonda neler var? Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı

        Bugün televizyonda neler var? 27 Eylül Cumartesi Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi

        ''Bugün televizyonda neler var?'' sorusu, kanallarda neler olduğunu merak eden seyirciler tarafından araştırılıyor. Bugün yayınlanacak yapımları kaçırmak istemeyenler Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listelerini inceliyor. 27 Eylül 2025 TV yayın akışı paylaşıldı. Böylece gündüz, öğle ve akşam kuşağında yayınlanacak program, dizi, film, yarışma gibi içerikler belli oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.09.2025 - 12:24 Güncelleme: 27.09.2025 - 12:24
        • 1

          Televizyonda her gün birçok program, yarışma, dizi ve film gibi içerikler yayınlanıyor. Ekrana gelecek yapımlar kanalların yayın akışları aracılığıyla öğreniliyor. Bugün yayınlanacak yapımları merak eden izleyiciler 27 Eylül 2025 TV yayın akışı listelerini kontrol ediyor. İşte 27 Eylül Cumartesi Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi...

        • 2

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

          08:00 Kaynanalar

          10:00 Cumartesi Sürprizi

          13:00 Bahar

          15:30 Kızılcık Şerbeti

          18:25 Hafta Sonu Ana Haber

          20:00 Veliaht (Tekrar)

          23:15 Kızılcık Şerbeti

          01:45 Bahar

          04:00 Veliaht

          SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          ATV YAYIN AKIŞI

          06:00 Ateş Kuşları

          07:30 atv'de Hafta Sonu

          10:00 Can Borcu

          13:00 Gözleri Karadeniz

          16:45 Aşk ve Gözyaşı

          19:00 atv Ana Haber

          20:00 Can Borcu (Yeni Bölüm)

          00:20 Gözleri Karadeniz

          03:00 Kardeşlerim

          ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:00 Yabancı Damat

          08:30 Konuştukça

          09:45 Magazin D Cumartesi

          13:00 Arka Sokaklar

          15:45 Uzak Şehir

          18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

          20:00 Eşref Rüya (Tekrar)

          23:15 Uzak Şehir

          00:15 Yabancı Sinema

          02:00 Poyraz Karayel

          03:30 Müzik Arası

          04:30 Kuzey Güney

          KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          TRT 1 YAYIN AKIŞI

          05:38 İstiklal Marşı

          05:40 Yedi Numara

          07:10 Teşkilat

          10:30 Hayallerinin Peşinde

          11:30 Lingo Türkiye

          12:50 Cennetin Çocukları

          19:00 Ana Haber

          20:00 Gönül Dağı (Yeni Bölüm)

          00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

          01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

          01:50 Cennetin Çocukları

          04:15 Yedi Numara

          TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          07:00 Menajerimi Ara

          08:30 İstanbullu Gelin

          10:00 Aramızda Kalsın

          11:15 Kral Kaybederse

          14:00 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa

          15:30 Çarpıntı

          19:00 Star Haber

          20:00 Cehennem Melekleri 4

          22:00 Cehennem Melekleri 4

          23:45 Sahipsizler

          02:45 Kral Kaybederse

          05:00 Dürüye'nin Güğümleri

          STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 7

          NOW TV YAYIN AKIŞI

          08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

          11:15 Kıskanmak

          13:45 Yasak Elma

          16:00 Halef: Köklerin Çağrısı

          19:00 Ozan Gündoğdu İle Now Ana Haber Hafta Sonu

          20:00 Halef: Köklerin Çağrısı

          23:00 Kıskanmak

          01:45 Halef: Köklerin Çağrısı (Tekrar)

          04:00 İnadına Aşk

          05:00 Bay Yanlış

          06:00 Karagül

          NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 8

          TV8 YAYIN AKIŞI

          06:00 Tuzak

          08:00 Oynat Bakalım

          08:45 Gençlik Rüzgarı

          10:00 Gazete Magazin

          14:15 MasterChef Türkiye

          16:00 İtiraf Et

          20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

          00:15 İtiraf Et

          02:30 Gazete Magazin

          05:15 Gençlik Rüzgarı

          27 EYLÜL 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

          HABERTÜRK SİNEMA REHBERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        • 9
        Yazı Boyutu
