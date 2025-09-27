Bugün televizyonda neler var? 27 Eylül Cumartesi Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi
''Bugün televizyonda neler var?'' sorusu, kanallarda neler olduğunu merak eden seyirciler tarafından araştırılıyor. Bugün yayınlanacak yapımları kaçırmak istemeyenler Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listelerini inceliyor. 27 Eylül 2025 TV yayın akışı paylaşıldı. Böylece gündüz, öğle ve akşam kuşağında yayınlanacak program, dizi, film, yarışma gibi içerikler belli oldu.
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
08:00 Kaynanalar
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bahar
15:30 Kızılcık Şerbeti
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Veliaht (Tekrar)
23:15 Kızılcık Şerbeti
01:45 Bahar
04:00 Veliaht
ATV YAYIN AKIŞI
06:00 Ateş Kuşları
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Can Borcu
13:00 Gözleri Karadeniz
16:45 Aşk ve Gözyaşı
19:00 atv Ana Haber
20:00 Can Borcu (Yeni Bölüm)
00:20 Gözleri Karadeniz
03:00 Kardeşlerim
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arka Sokaklar
15:45 Uzak Şehir
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Eşref Rüya (Tekrar)
23:15 Uzak Şehir
00:15 Yabancı Sinema
02:00 Poyraz Karayel
03:30 Müzik Arası
04:30 Kuzey Güney
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:38 İstiklal Marşı
05:40 Yedi Numara
07:10 Teşkilat
10:30 Hayallerinin Peşinde
11:30 Lingo Türkiye
12:50 Cennetin Çocukları
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı (Yeni Bölüm)
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
01:50 Cennetin Çocukları
04:15 Yedi Numara
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Menajerimi Ara
08:30 İstanbullu Gelin
10:00 Aramızda Kalsın
11:15 Kral Kaybederse
14:00 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa
15:30 Çarpıntı
19:00 Star Haber
20:00 Cehennem Melekleri 4
22:00 Cehennem Melekleri 4
23:45 Sahipsizler
02:45 Kral Kaybederse
05:00 Dürüye'nin Güğümleri
NOW TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Kıskanmak
13:45 Yasak Elma
16:00 Halef: Köklerin Çağrısı
19:00 Ozan Gündoğdu İle Now Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Halef: Köklerin Çağrısı
23:00 Kıskanmak
01:45 Halef: Köklerin Çağrısı (Tekrar)
04:00 İnadına Aşk
05:00 Bay Yanlış
06:00 Karagül
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak
08:00 Oynat Bakalım
08:45 Gençlik Rüzgarı
10:00 Gazete Magazin
14:15 MasterChef Türkiye
16:00 İtiraf Et
20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
00:15 İtiraf Et
02:30 Gazete Magazin
05:15 Gençlik Rüzgarı
