        TV yayın akışı 27 Ağustos 2025: Bugün TV'de neler var, Benfica-Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Show TV, Star TV, Kanal D, TRT 1, ATV, Now TV, TV8 yayın akışı

        27 Ağustos Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var, Benfica-Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

        Kanalların 27 Ağustos 2025 TV yayın akışı listeleri yayınlandı. Böylece seyircilerin merakla yanıt aradığı ''Bugün televizyonda neler var?'' sorusu yanıt buldu. Bugün yerli ve yabancı filmlerin yanı sıra yarışma ve eğlence programları izleyici karşısına çıkacak. Öte yandan UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu Benfica-Fenerbahçe maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak. İşte 27 Ağustos Çarşamba Show TV, Star TV, Kanal D, TRT 1, ATV, Now TV, TV8 yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.08.2025 - 14:13 Güncelleme: 27.08.2025 - 14:15
        • 1

          Televizyon kanalları, bugün de dopdolu bir yayın akışı ile izleyici karşısına çıkıyor. Bu akşam MasterChef Türkiye yeni bölümüyle TV8 ekranlarında yerini alırken; TRT 1'de UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu Benfica-Fenerbahçe maçı futbolseverlerle buluşacak. İşte merak edenler için kanal kanal günün program, dizi, film ve yarışma listesi haberimizde. İşte 27 Ağustos 2025 Show TV, Star TV, Kanal D, TRT 1, ATV, Now TV, TV8 yayın akışı!

        • 2

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          06:00 Güzel Günler

          08:15 Bu Sabah

          10:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

          12:30 Gelin Evi

          15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

          18:45 Show Ana Haber

          20:00 Lohusa

          22:30 Nasipse Olur

          00:45 Lohusa

          02:45 Nasipse Olur

          04:15 Gelin Evi

          SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          07:00 İstanbullu Gelin

          09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

          13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

          17:15 Kiralık Aşk

          19:00 Star Haber

          20:00 Otel Transilvanya 3

          22:00 Otel Transilvanya 3

          23:45 Kral Kaybederse

          01:45 Sultan

          03:00 Baba Ocağı

          04:00 Dürüye'nin Güğümleri

          05:30 Kiralık Aşk

          STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

          09:30 Yaprak Dökümü

          12:00 Kanal D Haber Gün Arası

          13:00 Uzak Şehir

          16:00 Aşk-ı Memnu

          18:30 Kanal D Ana Haber

          20:00 Avangers: Sonsuzluk Savaşı

          23:00 Eşref Rüya

          02:00 Poyraz Karayel

          04:00 Kuzey Güney

          KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          TRT 1 YAYIN AKIŞI

          05:38 İstiklal Marşı

          05:40 Kara Tahta

          08:15 Kendi Düşen Ağlamaz

          11:30 Set Sayısı

          12:00 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası Grup Maçı "Türkiye-Kanada"

          14:00 Set Sayısı

          14:15 Teşkilat

          17:45 Kim Gitsin?

          19:00 Ana Haber

          19:55 İddiaların Aksine

          20:00 Maç Özel

          22:00 Şampiyonlar Ligi Play Off Karşılaşması "Benfica-Fenerbahçe"

          00:15 Maç Sonu

          01:30 Leyla ile Mecnun

          04:15 Kim Gitsin?

          TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          ATV YAYIN AKIŞI

          08:00 Kahvaltı Haberleri

          10:00 Can Borcu

          13:00 Gün Ortası

          14:00 Sen Anlat Karadeniz

          17:00 Görevimiz Tatil

          19:00 ATV Ana Haber

          20:00 Macera Ormanı

          22:35 Macera Ormanı

          01:00 Aile Saadeti

          03:40 Kardeşlerim

          ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 7

          NOW TV YAYIN AKIŞI

          08:30 Çalar Saat

          10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

          12:00 Yasak Elma

          13:30 En Hamarat Benim

          16:30 Karagül

          19:00 NOW Ana Haber

          20:00 Üçlü Pürüz

          22:00 Mutlu Aile Tablosu

          00:15 İlk Buluşma

          02:30 Her Yerde Sen

          04:00 Son Yaz

          06:00 Karagül

          NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 8

          TV8 YAYIN AKIŞI

          06:00 Tuzak

          07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

          08:30 Oynat Bakalım

          09:30 Gel Konuşalım

          11:15 MasterChef Türkiye

          16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

          20:00 MasterChef Türkiye

          00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

          03:30 Gel Konuşalım

          27 AĞUSTOS 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

          HABERTÜRK SİNEMA REHBERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        • 9
