Tv yayın akışı 25 Ocak 2025: Bugün TV'de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak?
Televizyonda yayınlanan yapımlar tv yayın akışı listesinde belli oldu. Ekrana gelecek olan yapımlar kanalların yayın akışları aracılığıyla öğreniliyor. 25 Ocak Cumartesi TV yayın akışı listesi kontrol ediliyor. İşte 25 Ocak 2025 TRT 1, Star TV, Kanal D, ATV, TV8, Now, Show TV yayın akışı…
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Cumartesi gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyenler tv yayın akışı listesini sorguluyor. Kanal D, TRT 1, ATV, Show TV, Star TV, NOW, Tv8 yayın akışı listeleri yayınlandı. Hangi kanalda, hangi dizi, hangi program yeni bölümü var merak ediliyor. İşte 25 Ocak Cumartesi güncel yayın akışı listesi
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SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Kızılcık Şerbeti
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bahar
15:30 Sandık Kokusu
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Demir Maske
22:30 Katil Avcısı
00:45 Demir Maske
02:45 Katil Avcısı
04:30 Kızılcık Şerbeti
NOW YAYIN AKIŞI
13.00 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...
16.45 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler Ve Skandallar
19.00 Ozan Gündoğdu Ile Now Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler Ve Skandallar
22.30 Hudutsuz Sevda
01.15 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler Ve Skandallar
03.30 Adim Farah
05.30 Senden Daha Güzel
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TRT 1 YAYIN AKIŞI
08.00 Yeditepe İstanbul
09.00 Kod Adı Kırlangıç
10.35 Hayallerinin Peşinde
11.25 Yaşam Başka Yerde
12.30 Türk Sineması "Aybüke: Öğretmen Oldum Ben"
14.40 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
17.50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19.00 Ana Haber
20.00 Gönül Dağı
00.15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01.50 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
04.15 Teşkilat
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STAR TV YAYIN AKIŞI
11:00 Özlem Mekik ile Lezzetli Tarifler
12:00 Ayrıcalıklı Rotalar
12:45 Sahipsizler
14:45 Yalı Çapkını
16:45 Sen Ağlama İstanbul
19:00 Star Haber
20:00 Baskın
22:15 Baskın
00:15 Sen Ağlama İstanbul
02:30 Güzel Köylü
04:30 Kiralık Aşk
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KANAL D YAYIN AKIŞI
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Pek Yakında
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Uzak Şehir
23:15 Deli Aşk
01:15 Deli Aşk
03:00 Siyah Beyaz Aşk
04:30 Müzik Arası
05:00 Kuzey Güney
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TV8 YAYIN AKIŞI
10:00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm
15:30 Ben Eşimi Bilmez Miyim / Yeni Bölüm
20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni Bölüm
00:15 Ben Eşimi Bilmez Miyim
02:45 Gazete Magazin
04:45 Oynat Bakalım
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ATV YAYIN AKIŞI
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Zembilli
13:00 Can Borcu
16:00 Bir Gece Masalı
19:00 atv Ana Haber
20:00 Can Borcu
00:20 Zembilli
03:00 Kuruluş Osman
05:30 Hercai