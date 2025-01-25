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        Haberler Bilgi Magazin Tv yayın akışı 25 Ocak 2025: Bugün TV’de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak?

        Tv yayın akışı 25 Ocak 2025: Bugün TV'de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak?

        Televizyonda yayınlanan yapımlar tv yayın akışı listesinde belli oldu. Ekrana gelecek olan yapımlar kanalların yayın akışları aracılığıyla öğreniliyor. 25 Ocak Cumartesi TV yayın akışı listesi kontrol ediliyor. İşte 25 Ocak 2025 TRT 1, Star TV, Kanal D, ATV, TV8, Now, Show TV yayın akışı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.01.2025 - 12:23 Güncelleme: 25.01.2025 - 12:23
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        • 1

          Cumartesi gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyenler tv yayın akışı listesini sorguluyor. Kanal D, TRT 1, ATV, Show TV, Star TV, NOW, Tv8 yayın akışı listeleri yayınlandı. Hangi kanalda, hangi dizi, hangi program yeni bölümü var merak ediliyor. İşte 25 Ocak Cumartesi güncel yayın akışı listesi

        • 2

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          08:00 Kızılcık Şerbeti

          10:00 Cumartesi Sürprizi

          13:00 Bahar

          15:30 Sandık Kokusu

          18:25 Hafta Sonu Ana Haber

          20:00 Demir Maske

          22:30 Katil Avcısı

          00:45 Demir Maske

          02:45 Katil Avcısı

          04:30 Kızılcık Şerbeti

          NOW YAYIN AKIŞI

          13.00 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...

          16.45 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler Ve Skandallar

          19.00 Ozan Gündoğdu Ile Now Ana Haber Hafta Sonu

          20.00 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler Ve Skandallar

          22.30 Hudutsuz Sevda

          01.15 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler Ve Skandallar

          03.30 Adim Farah

          05.30 Senden Daha Güzel

        • 3

          TRT 1 YAYIN AKIŞI

          08.00 Yeditepe İstanbul

          09.00 Kod Adı Kırlangıç

          10.35 Hayallerinin Peşinde

          11.25 Yaşam Başka Yerde

          12.30 Türk Sineması "Aybüke: Öğretmen Oldum Ben"

          14.40 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

          17.50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

          19.00 Ana Haber

          20.00 Gönül Dağı

          00.15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

          01.50 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

          04.15 Teşkilat

        • 4

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          11:00 Özlem Mekik ile Lezzetli Tarifler

          12:00 Ayrıcalıklı Rotalar

          12:45 Sahipsizler

          14:45 Yalı Çapkını

          16:45 Sen Ağlama İstanbul

          19:00 Star Haber

          20:00 Baskın

          22:15 Baskın

          00:15 Sen Ağlama İstanbul

          02:30 Güzel Köylü

          04:30 Kiralık Aşk

        • 5

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          13:00 Arda'nın Mutfağı

          14:00 Pek Yakında

          16:00 Arka Sokaklar

          18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

          20:00 Uzak Şehir

          23:15 Deli Aşk

          01:15 Deli Aşk

          03:00 Siyah Beyaz Aşk

          04:30 Müzik Arası

          05:00 Kuzey Güney

        • 6

          TV8 YAYIN AKIŞI

          10:00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm

          15:30 Ben Eşimi Bilmez Miyim / Yeni Bölüm

          20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni Bölüm

          00:15 Ben Eşimi Bilmez Miyim

          02:45 Gazete Magazin

          04:45 Oynat Bakalım

        • 7

          ATV YAYIN AKIŞI

          07:30 atv'de Hafta Sonu

          10:00 Zembilli

          13:00 Can Borcu

          16:00 Bir Gece Masalı

          19:00 atv Ana Haber

          20:00 Can Borcu

          00:20 Zembilli

          03:00 Kuruluş Osman

          05:30 Hercai

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