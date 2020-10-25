Yayın akışı kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 25 Ekim Pazar Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV 8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18:45 Show Ana Haber

20:00 Arıza

KANAL D YAYIN AKIŞI

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:15 Yeni Hayat

STAR TV YAYIN AKIŞI

18:45 Star Haber

20:00 Menajerimi Ara

ATV YAYIN AKIŞI

19:00 ATV Ana Haber Bülteni

20:00 Maria ile Mustafa

FOX TV YAYIN AKIŞI

19:00 Gülbin Tosun ile Ana Haber

20:00 Öğretmen

TRT 1 YAYIN AKIŞI

20:00 Tövbeler Olsun

23:40 Gönül Dağı

TV8 YAYIN AKIŞI

17:15 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye