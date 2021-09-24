Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cuma akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 24 Eylül Cuma Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

12.30 1 Başka Güzel Hazırlık

13.00 1 Başka Güzel

15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Yalancı 'Dizi'

22.15 Yalancı 'Dizi' (Tekrar)

00.30 İçimizden Biri 'Dizi' (Tekrar)

03.45 1 Başka Güzel (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

13.00 Kadir Ezildi İle En Hamarat Benim

16.00 Fulya İle Umudun Olsun

19.00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20.00 Aşk Mantık İntikam 'Dizi'

23.30 Son Yaz 'Dizi' (Tekrar)

02.45 Çat Kapı Aşk 'Türk Filmi'

04.30 Kefaret 'Dizi' (Tekrar)

05.30 Son Yaz 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

13.00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16.00 Kiralık Aşk 'Dizi' (Tekrar)

18.30 Star Haber

20.00 Eyyvah Eyvah 3 'Türk Filmi'

22.30 Eyyvah Eyvah 3 'Türk Filmi' (Tekrar)

00.45 Sabahın Sultanı Seda Sayan (Tekrar)

03.30 Güzel Köylü 'Dizi' (Tekrar)

05.00 Kiralık Aşk 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

12.15 Gelinim Mutfakta

15.45 Ece Üner İle Susma

19.00 Kanal D Haber

20.00 Arka Sokaklar 'Dizi'

00.15 Yargı 'Dizi' (Tekrar)

02.30 Arda İle Omuz Omuza (Tekrar)

03.30 Ece Üner İle Susma (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

13.00 Atv Gün Ortası

14.00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

16.20 Esra Erol'da

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

20.00 Kim Milyoner Olmak İster

00.20 İkimizin Sırrı 'Dizi' (Tekrar)

03.20 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane (Tekrar)

06.30 Akıncı 'Dizi' (Tekrar)

TV8 YAYIN AKIŞI

11:15 Masterchef Türkiye 2021

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Kırmızı Oda