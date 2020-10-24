Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 24 Ekim Cumartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber (Canlı)

20.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk 'Dizi' (Yeni Bölüm)

00.15 Ramo 'Dizi' (Tekrar)

02.45 Arıza 'Dizi' (Tekrar)

04.30 Aşk Laftan Anlamaz 'Dizi' (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Zümrüdüanka

00.15 Çocukluk

03.00 Baraj

05.00 Kadın

06.00 Şevkat Yerimdar

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber

20.00 İbrahim Tatlıses Konseri

23.30 Selfi

01.30 Sucu Kamil

03.30 Vahe İle Evdeki Mutluluk

05.00 Erkenci Kuş

KANAL D YAYIN AKIŞI

18.45 Kanal D Haber

20.00 Çatı Katı Aşk 'Dizi' (Yeni Bölüm)

00.15 Sadakatsiz

02.15 Efsane

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

20.00 Maria ile Mustafa 'Dizi' (Yeni Bölüm)

00.20 Stajyer Mafya

02.05 Kırgın Çiçekler 'Dizi' (Tekrar)

05.00 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

17.00 Uyanış. Büyük Selçuklu

19.00 Ana Haber

20.00 Gönül Dağı

01.50 Uyanış. Büyük Selçuklu

03.55 Yeditepe İstanbul