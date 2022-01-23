Bu akşam evinde televizyon izlemeyi planlayan vatandaşlar 23 Ocak Pazar TV yayın akışını araştırıyor. Her akşam olduğu gibi bu akşam da pek çok dizi ve film televizyonda seyirci karşısına çıkacak. İşte 23 Ocak TV yayın akışına göre Pazar bugünkü Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı...