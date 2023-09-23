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        Haberler Televizyon TV YAYIN AKIŞI 23 Eylül 2023 | Bu akşam hangi kanalda ne var? TV yayın akışına göre günün dizileri ve filmleri neler?

        Kanalların TV yayın akışı belli oldu! 23 Eylül günün dizileri ve filmleri neler?

        Tüm kanalların 23 Eylül TV yayın akışı, resmi internet siteleri üzerinden yayınlandı. Show TV, Kanal D, TRT 1, TV8, Star TV, Fox TV ve ATV yayın akışında yer alan dizi, film ve programlar izleyicisiyle buluşacak. İşte, 23 Eylül Cumartesi TV yayın akışı ile Çarşamba akşamı yayınlanacak dizi, film ve programlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.09.2023 - 11:03 Güncelleme: 23.09.2023 - 11:03
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        • 1

          Hafta sonu ekrana gelen dizi ve filmler belli oldu. Eylül ayının gelişiyle birlikte televizyon dizileri yeni sezonlarıyla ekrana gelmeye başladı. 23 Eylül Cumartesi bu akşam TRT 1 ekranlarında Gönül Dağı, ATV ekranlarında Kardeşlerim, FOX TV'de Ruhun Duymaz ve Kanal D ekranlarında ise Ya Çok Seversen dizileri ekrana gelecek. İşte 23 Eylül Cumartesi Kanal D, TRT1, Star TV, Show TV, ATV, Fox TV ve TV8 yayın akışı listesi...

        • 2

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          08:00 Yeşil Vadi’nin Kızı

          10:00 Cumartesi Sürprizi

          13:00 Canım Kardeşim (Yerli Sinema)

          14:45 Kızılcık Şerbeti

          18:25 Hafta Sonu Ana Haber

          20:00 Güldür Güldür Show

          00:15 Kızılcık Şerbeti

          03:00 Kaynanalar (Yerli Sinema)

          05:30 Yeni Gelin

        • 3

          TRT 1 YAYIN AKIŞI

          06:10 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

          08:00 Beni Böyle Sev

          10:30 Hayallerinin Peşinde

          11:30 Benim Güzel Ailem

          14:50 Sen Türkülerini Söyle

          19:00 Ana Haber

          20:00 Gönül Dağı

          00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

          01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

          01:50 Sen Türkülerini Söyle

        • 4

          FOX TV YAYIN AKIŞI

          07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri

          08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

          11:15 Ekonomi Arası

          11:20 Hudutsuz Sevda

          14:00 Bambaşka Biri

          16:15 Yabani

          19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu

          20:00 Yabani

          22:30 Ruhun Duymaz

          02:45 Hudutsuz Sevda

          04:30 Bambaşka Biri

        • 5

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          07:00 Hayat Bazen Tatlıdır

          08:00 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi

          09:00 Kiralık Aşk

          11:00 Çöp Adam

          14:00 Yerli Dizi Tekrar

          16:00 Yerli Dizi Tekrar

          18:15 Star Haber

          19:00 Çok Güzel Hareketler 2

          20:00 Koruyucu (Yabancı Sinema)

          22:00 Ercan Saatçi İle Çok Akustik

          23:50 Kızgın Ateş (Yabancı Sinema)

          02:20 Koruyucu (Yabancı Sinema)

          03:50 Kızgın Ateş (Yabancı Sinema)

          05:50 Hayat Bazen Tatlıdır

        • 6

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:00 Dönence

          08:30 Konuştukça

          09:45 Magazin D Cumartesi

          13:00 Ebru Ener İle Yeni Gibi

          14:00 Arka Sokaklar

          16:00 Dilek Taşı

          18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

          20:00 Ya Çok Seversen

          00:15 Arka Sokaklar

          02:45 Yargı

        • 7

          ATV YAYIN AKIŞI

          07:30 ATV’de Hafta Sonu

          10:00 Safir

          13:00 Safir

          16:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

          19:00 ATV Ana Haber

          20:00 Kardeşlerim

          00:20 Safir

          02:20 Ateş Kuşları

          04:30 Bir Küçük Gün Işığı

        • 8

          TV8 YAYIN AKIŞI

          08:45 Süper Bir Takım

          09:00 Kırmızı Oda

          10:30 MasterChef Türkiye All Star

          12:30 Gazete Magazin

          16:15 Oynat Bakalım

          20:00 MasterChef Türkiye All Star

          00:15 %100 Futbol

          01:30 Gazete Magazin

          02:00 Oynat Bakalım

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci

        BURÇLAR

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