Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI 23 EKİM 2025: Bugün televizyonda neler var? Show TV, Star TV, Kanal D, TRT 1, ATV, TV8, Now TV yayın akışı

        TV yayın akışı 23 Ekim 2025: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler, filmler ve maçlar yayınlanacak?

        Bugün televizyon ekranlarında hangi dizi, film, maç, yarışma ve programların yayınlanacağı merak ediliyor. Ne izlemek istediklerine karar vermek isteyen izleyiciler, kanalların yayın akışlarını kontrol ediyor. TV yayın akışı 23 Ekim 2025 listesi paylaşıldı. Bu akşam UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe-Stuttgart maçı ve UEFA Konferans Ligi Samsunspor-Dinamo Kiev maçı sporseverlerle buluşacak. Peki, bugün televizyonda başka neler var? İşte, 23 Ekim Perşembe Show TV, Star TV, Kanal D, TRT 1, ATV, TV8, Now TV yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.10.2025 - 14:45 Güncelleme: 23.10.2025 - 14:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusu yanıt buldu. Türkiye’nin en çok izlenen kanalları, TV yayın akışı 23 Ekim 2025 listelerini yayınlandı. Böylece bugün hangi kanalda ve saat kaçta hangi dizi, film, yarışma, maç ve programların yayınlanacağı belli oldu. Bu akşam Show TV’nin reyting rekorları kıran dizisi Veliaht yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. TRT 1’de ise UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçları yayınlanacak. İşte 23 Ekim 2025 Perşembe Show TV, Star TV, Kanal D, TRT 1, ATV, TV8, Now TV yayın akışı...

        • 2

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          06:00 Aile

          08:15 Bu Sabah

          10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

          12:30 Gelin Evi

          15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

          18:45 Show Ana Haber

          20:00 Veliaht

          00:15 Kızılcık Şerbeti

          03:00 Bahar

          SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          07:00 İstanbullu Gelin

          09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

          13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

          16:15 Söz

          19:00 Star Haber

          20:00 Cehennem Melekleri 4

          22:00 Cehennem Melekleri 4

          00:00 Kral Kaybederse

          03:00 Hanım Köylü

          05:00 Söz

          STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

          09:00 Neler Oluyor Hayatta?

          11:00 Yaprak Dökümü

          14:00 Gelinim Mutfakta

          16:45 Arka Sokaklar

          18:30 Kanal D Ana Haber

          20:00 Güller ve Günahlar

          23:15 Uzak Şehir

          02:00 Poyraz Karayel

          04:00 Baht Oyunu

          KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          TRT 1 YAYIN AKIŞI

          05:08 İstiklal Marşı

          05:10 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

          06:00 Kalk Gidelim

          09:20 Adını Sen Koy

          10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

          13:15 Seksenler

          14:30 Taşacak Bu Deniz

          18:00 Ana Haber

          18:55 İddiaların Aksine

          19:00 Maç Önü

          19:45 Fenerbahçe - Stuttgart | UEFA Avrupa Ligi Grup Maçları

          22:00 Samsunspor - Dinamo Kiev | UEFA Avrupa Konferans Ligi Grup Maçları

          00:15 Mehmed: Fetihler Sultanı

          02:55 Taşacak Bu Deniz

          TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          ATV YAYIN AKIŞI

          08:00 Kahvaltı Haberleri

          10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

          13:00 atv Gün Ortası

          14:00 Aynadaki Yabancı

          16:00 Esra Erol'da

          19:00 atv Ana Haber

          20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

          00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

          01:20 Gözleri Karadeniz

          04:00 Kardeşlerim

          ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 7

          NOW TV YAYIN AKIŞI

          07:30 İlk Bakış

          08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

          10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün

          12:30 Yasak Elma

          13:30 En Hamarat Benim

          16:30 Halef: Köklerin Çağrısı

          19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber

          20:00 Halef: Köklerin Çağrısı

          23:15 Sahtekarlar

          01:45 Ben Leman

          04:15 İnadına Aşk

          05:00 Kefaret

          06:00 Karagül

          NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 8

          TV8 YAYIN AKIŞI

          06:00 Tuzak

          07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

          08:30 Oynat Bakalım

          09:00 Gel Konuşalım

          13:15 MasterChef Türkiye

          16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

          20:00 MasterChef Türkiye

          00:15 Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular

          03:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

          23 EKİM 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

          HABERTÜRK SİNEMA REHBERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        • 9
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        ABD Netanyahu'dan ateşkese "şans vermesini" istedi
        ABD Netanyahu'dan ateşkese "şans vermesini" istedi
        Savcıyı makamında tehdit edenlerin hesap günü!
        Savcıyı makamında tehdit edenlerin hesap günü!
        3 çocuk annesi son sınıf öğrencisi... Üniversitede kadın cinayeti
        3 çocuk annesi son sınıf öğrencisi... Üniversitede kadın cinayeti
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Neşe Aksoy hayatını kaybetti
        Neşe Aksoy hayatını kaybetti
        Fenerbahçe, Avrupa sahnesinde!
        Fenerbahçe, Avrupa sahnesinde!
        Louvre Müzesi soyguncularının kaçma anı!
        Louvre Müzesi soyguncularının kaçma anı!
        "Devler Ligi'nde önü açık!"
        "Devler Ligi'nde önü açık!"
        3 kişiyi öldürdü! İstanbul'da gece saatlerinde vahşet!
        3 kişiyi öldürdü! İstanbul'da gece saatlerinde vahşet!
        İki grup bıçaklarını çekti... Cinayet anı kamerada!
        İki grup bıçaklarını çekti... Cinayet anı kamerada!
        Dikkat! İş arkadaşının masa altı fotoğrafını çekti... Büyük ceza!
        Dikkat! İş arkadaşının masa altı fotoğrafını çekti... Büyük ceza!
        Ömürlük değilmiş
        Ömürlük değilmiş
        Lüks araç vurgununa engel
        Lüks araç vurgununa engel
        Ozan Güven'in cezası onandı
        Ozan Güven'in cezası onandı
        İstanbul Valiliği'nden hanutçu genelgesi: 3. ihlalde 10 gün men cezası!
        İstanbul Valiliği'nden hanutçu genelgesi: 3. ihlalde 10 gün men cezası!
        MSB'den Gazze Görev Gücü açıklaması
        MSB'den Gazze Görev Gücü açıklaması
        Yatırımcı artık Türkiye Varlık Fonu'nun kapısını çalıyor
        Yatırımcı artık Türkiye Varlık Fonu'nun kapısını çalıyor
        Dilinizin rengi değişiyorsa dikkat!
        Dilinizin rengi değişiyorsa dikkat!
        "Zayıflama iğnesi" mutlaka doktor onayıyla kullanılmalı
        "Zayıflama iğnesi" mutlaka doktor onayıyla kullanılmalı
        Habertürk Anasayfa