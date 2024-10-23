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        Haberler Bilgi Magazin TV yayın akışı 23 Ekim 2024: Bugün TV'de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT1, Now TV yayın akışı

        TV yayın akışı 23 Ekim 2024: Bugün TV'de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak?

        TV yayın akışı 23 Ekim 2024 listesi bugünü evde televizyon izleyerek geçirecek olan seyirciler tarafından araştırılmaya başlandı. Kanalların yayın akışına göre, bugün birbirinden iddialı yapımlar ekrana geliyor. TRT 1'de UEFA Avrupa Ligi Galatasaray - Elfsborg maçı, UEFA Şampiyonlar Ligi Atalanta-Celtic ve Young Boys-Inter maçları futbolseverlerle buluşacak. Peki, Bugün TV'de neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte, 23 Ekim 2024 Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT1, Now TV yayın akışı listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.10.2024 - 15:43 Güncelleme: 23.10.2024 - 15:44
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        • 1

          Günün yorgunluğunu atmak için televizyon karşısına geçen izleyiciler, akşam kuşağında yer alan yapımları araştırmaya başladı. 23 Ekim 2024 TV yayın akışı listesi kanal kanal paylaşıldı. Kanalların yayın akışlarına göre, bu akşam UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Şampiyonlar Ligi maçları yanı sıra birçok dizi ve film izleyici karşısına çıkacak. Peki, Bugün TV’de neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte, 23 Ekim 2024 Kanal D, ATV, TRT 1, Now, TV8, Star TV, Show TV yayın akışı...

        • 2

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          08:00 Bu Sabah

          10:00 Kalpazan

          12:30 Gelin Evi

          15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

          18:45 Show Ana Haber

          20:00 Sandık Kokusu

          00:15 Siyah Kalp

        • 3

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          07:00 Güne Başlarken

          09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

          13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

          16:15 Söz

          19:00 Star Haber

          20:00 Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor

          22:00 Beni Satan Casus

          00:00 Beni Satan Casus

        • 4

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          09:00 Neler Oluyor Hayatta?

          11:15 Yaprak Dökümü

          13:00 Gelinim Mutfakta

          16:00 Ayazın Sonu Güneş

          17:15 Bizi Birleştiren Hayat

          18:30 Kanal D Ana Haber

          20:00 Maymunlar Cehennemi

          22:30 Deli Aşk

          00:30 Maymunlar Cehennemi

        • 5

          TV8 YAYIN AKIŞI

          07:15 Ebru ile 8’de Sağlık

          08:30 Aramızda Kalmasın

          11:00 MasterChef Türkiye

          13:45 Gazete Magazin

          16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

          20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

          00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        • 6

          ATV YAYIN AKIŞI

          08:00 Kahvaltı Haberleri

          10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

          13:00 atv Gün Ortası

          14:00 Sen Anlat Karadeniz

          16:00 Esra Erol'da

          19:00 atv Ana Haber

          20:00 Kuruluş Osman

          00:20 Karadut

        • 7

          TRT1 YAYIN AKIŞI

          08:55 Kod Adı Kırlangıç

          10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

          13:15 Gönül Dağı

          16:40 İddiaların Aksine

          16:45 Ana Haber

          17:30 Galatasaray-Elfsborg | UEFA Avrupa Ligi Maçı

          19:45 Atalanta-Celtic | UEFA Şampiyonlar Ligi

          22:00 Young Boys-Inter | UEFA Şampiyonlar Ligi Maçı

          00:15 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

        • 8

          NOW YAYIN AKIŞI

          08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

          10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

          12:30 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...

          13:30 En Hamarat Benim

          16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

          19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

          20:00 Leyla: Hayat... Aşk.. Adalet...

          23:30 Hudutsuz Sevda

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