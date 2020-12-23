Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Çarşamba akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 23 Aralık Çarşamba Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

15.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor 'Türk Filmi'

21.45 Süt Kardeşler 'Türk Filmi'

23.45 Alev Alev 'Dizi' (Tekrar)

02.45 Ramo 'Dizi' (Tekrar)

05.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

14.00 Temizlik Benim İşim

16.15 Zuhal Topal'la Sofrada

19.00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20.00 Zümrüdüanka 'Dizi'

00.15 Mucize Doktor 'Dizi' (Tekrar)

02.45 Zuhal Topal'la Sofrada (Tekrar)

04.30 Hayat Sevince Güzel

06.00 İnadına Aşk 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

15.45 Yatıya Misafirim Var

19.00 Kanal D Haber

20.00 Sadakatsiz 'Dizi'

23.45 Hekimoğlu 'Dizi' (Tekrar)

02.30 Yatıya Misafirim Var (Tekrar)

04.30 Küçük Ağa 'Dizi' (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

14.00 Beni Bırakma 'Dizi'

16.20 Esra Erol'da

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

20.00 Kuruluş Osman 'Dizi'

00.20 'Dizi' (Tekrar)

03.00 Kanatsız Kuşlar 'Dizi' (Tekrar)

05.30 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

15.45 Acemi Anneler 'Dizi' (Tekrar)

17.15 Seksenler 'Dizi' (Tekrar)

19.00 Ana Haber

19.55 Doğrusu Ne?

20.00 Benim Adım Melek 'Dizi'

00.15 Atçalı Kel Mehmet 'Türk Filmi'

02.10 Türkan Hanım'ın Konağı 'Dizi' (Tekrar)

03.55 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar (Tekrar)