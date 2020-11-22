Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 22 Kasım Pazar Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

17:00 Çocuktan Al Haberi

18:45 Show Ana Haber

20:00 Arıza

KANAL D YAYIN AKIŞI

14:00 Sadakatsiz

16:00 Bir Annenin Günahı

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

ATV YAYIN AKIŞI

15:50 Bir Zamanlar Çukurova

19:00 ATV Ana Haber Bülteni

20:00 Maria ile Mustafa

STAR TV YAYIN AKIŞI

15:15 Sefirin Kızı

18:45 Star Haber

20:00 Menajerimi Ara

FOX TV YAYIN AKIŞI

15:30 Mucize Doktor

19:00 Gülbin Tosun

20:00 Kefaret

22:15 Kefaret

TRT 1 YAYIN AKIŞI

14:00 3'te 3

15:25 Gönül Dağı

19:00 Ana Haber

20:00 Tövbeler Olsun

23:45 Payitaht

TV8 YAYIN AKIŞI

13:30 Doğduğun Ev Kaderindir

16:15 Masterchef Türkiye

20:00 Masterchef Türkiye