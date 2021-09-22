Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Çarşamba akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 22 Eylül Çarşamba Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

13.00 1 Başka Güzel

15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Yalancı 'Dizi'

22.45 Üç Kağıtçı 'Türk Filmi'

00.30 İçimizden Biri 'Dizi' (Tekrar)

03.00 Üç Kağıtçı 'Türk Filmi' (Tekrar)

04.30 Yeni Gelin 'Dizi' (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

13.00 Kadir Ezildi İle En Hamarat Benim

16.00 Fulya İle Umudun Olsun

19.00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20.00 Evlilik Hakkında Her Şey 'Dizi'

22.30 Son Yaz 'Dizi' (Tekrar)

01.30 Fulya İle Umudun Olsun (Tekrar)

04.00 Kadir Ezildi İle En Hamarat Benim (Tekrar)

06.00 Son Yaz 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

13.00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16.00 Kiralık Aşk 'Dizi' (Tekrar)

18.30 Star Haber

20.00 Olanlar Oldu 'Türk Filmi'

22.30 Olanlar Oldu 'Türk Filmi' (Tekrar)

01.00 Sabahın Sultanı Seda Sayan (Tekrar)

03.40 Güzel Köylü 'Dizi' (Tekrar)

05.00 Kiralık Aşk 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

13.00 Gelinim Mutfakta

15.45 Ece Üner İle Susma

19.00 Kanal D Haber

20.00 Yargı 'Dizi'

22.45 Percy Jackson Ve Olimposlular Şimşek Hırsızı 'Yabancı Film'

01.15 Yargı 'Dizi' (Tekrar)

03.15 Kırık Hayatlar 'Dizi' (Tekrar)

04.00 Ece Üner İle Susma (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

13.00 Atv Gün Ortası

14.00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

16.20 Esra Erol'da

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

20.00 Cinayet Süsü 'Türk Filmi'

22.10 İkimizin Sırrı 'Dizi' (Tekrar)

00.55 Kardeşlerim 'Dizi' (Tekrar)

03.45 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane (Tekrar)

06.00 Akıncı 'Dizi' (Tekrar)

TV8 YAYIN AKIŞI

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Masterchef Türkiye 2021