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TV yayın akışı 21 Nisan 2022 Perşembe! Bugün Show TV, Kanal D, TV8, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışında hangi diziler ve filmler var?

21 Nisan 2022 Perşembe TV yayın akışı açıklandı! Bugün TV yayın akışında hangi diziler var?

21 Nisan Perşembe günü yayın akışında hangi dizi, film, program ve haber bültenlerinin olduğu araştırılıyor. Dizi severler bu akşam televizyonda hangi yapımların olduğunu araştırıyor. 21 Nisan Perşembe TV yayın akışında; Camdaki Kız, Bir Zamanlar Çukurova, Mahkum dizileri ve Survivor yarışması yer alıyor. İşte, 21 Nisan Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı…

21.04.2022 - 13:00 | Güncelleme: TELEVİZYON

  • Televizyon izlemeyi tercih edenler tarafından 21 Nisan TV yayın akışı araştırılmaya başlandı. Dizi, film, program ve haber bültenleri bu akşam yeni bölümleriyle izleyicisiyle buluşuyor.  Mahkum, Camdaki Kız, Bir Zamanlar Çukurova, Survivor All Star ve sahura özel yapımlar bu akşam yeni bölümleri ile ekranlara gelecek. 21 Nisan Perşembe akşamı Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı şöyle;

  • SHOW TV YAYIN AKIŞI

    08:00 Bu Sabah

    10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

    12:00 Gelin Evi

    15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

    18:45 Show Ana Haber

    20:00 Güldür Güldür Show

    00:15 Aziz

    02:45 Baba

  • FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:00 Çalar Saat

    10:45 Ekonomi Arası

    11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

    12:15 Memet Özer ile Mutfakta Ramazan

    13:00 En Hamarat Benim

    16:00 Fulya ile Umudun Olsun

    19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber

    20:30 Mahkum

    23:45 Aşk Mantık İntikam

    02:00 Son Yaz

    03:00 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri

  • KANAL D YAYIN AKIŞI

    09:00 Neler Oluyor Hayatta?

    11:00 Yaprak Dökümü

    13:00 Gelinim Mutfakta

    16:00 Arda’nın Ramazan Mutfağı

    16:45 Arka Sokaklar

    18:45 Kanal D Ana Haber

    20:00 Camdaki Kız

    00:15 Sadakatsiz

    02:40 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

  • STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Mesut Yar ile Bugün

    09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

    13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

    16:00 Pelin’in Mutfağı

    18:30 Star Ana Haber

    20:00 Yerli Sinema Mutluluk Zamanı

    22:15 Arkadaşım Hoşgeldin

    00:15 Yerli Sinema Mutluluk Zamanı

    02:20 Aramızda Kalsın

    03:00 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi

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