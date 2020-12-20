Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 20 Aralık Pazar Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TRT1, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

17:00 Çocuktan Al Haberi

18:45 Show Ana Haber

20:00 Arıza

KANAL D YAYIN AKIŞI

16:15 Hekimoğlu

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:45 İyi Aile Babası

ATV YAYIN AKIŞI

15:50 Bir Zamanlar Çukurova

19:00 ATV Ana Haber Bülteni

20:00 Maria ile Mustafa

FOX TV YAYIN AKIŞI

15:30 Mucize Doktor

19:00 Gülbin Tosun

20:00 Kefaret

TRT 1 YAYIN AKIŞI

14:00 Gönül Dağı

17:15 Madagaskar

19:00 Ana Haber

20:00 Tövbeler Olsun

TV8 YAYIN AKIŞI

15:15 Kayhan

17:30 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye