Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cuma akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 18 Eylül Cuma Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 SHOW Ana Haber (Canlı)

20.00 Ramo 'Dizi' (Yeni Sezon)

23.15 Ramo 'Dizi' (Tekrar)

02.15 Arıza 'Dizi' (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20.00 Bay Yanlış

00.15 Yasak Elma

03.00 Zuhal Topal'la Sofrada

04.45 Temizlik Benim İşim

06.15 Hayat Sevince Güzel

KANAL D YAYIN AKIŞI

19.00 Kanal D Haber

20.00 Arka Sokaklar 'Dizi' (Yeni Sezon)

00.15 Yeni Hayat 'Dizi' (Tekrar)

02.30 Zahide Yetiş'le Gelin Görün (Tekrar)

04.30 Gelinim Mutfakta (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.30 Star Haber

20.00 Babil 'Dizi' (Yeni Bölüm)

00.15 İyi Günde Kötü Günde 'Dizi' (Tekrar)

03.00 Demet Ve Alişan İle Sabah Sabah

05.00 Erkenci Kuş

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 Ana Haber Bülteni

20.00 Hercai 'Dizi' (Yeni Bölüm)

00.20 Kardeş Payı 'Dizi' (Tekrar)

03.20 Kırgın Çiçekler 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.55 Doğrusu Ne?

20.00 Masumlar Apartmanı

23.05 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

00.30 Benim Adım Melek

03.45 Türkan Hanım'ın Konağı

05.00 Fazlası Zarar