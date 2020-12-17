Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Perşembe akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 17 Aralık Perşembe Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

15.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Alev Alev 'Dizi'

00.15 Çukur 'Dizi' (Tekrar)

03.00 Arıza 'Dizi' (Tekrar)

05.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

16.15 Zuhal Topal'la Sofrada

19.00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20.00 Mucize Doktor 'Dizi'

00.15 Hepsi Benim

01.45 Kefaret 'Dizi' (Tekrar)

04.15 Babam Sınıfta Kaldı

06.00 Şevkat Yerimdar 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.30 Star Haber

20.00 Sol Yanım

01.00 Suikast

03.20 Demet Ve Alişan İle Sabah Sabah

05.30 Erkenci Kuş

KANAL D YAYIN AKIŞI

15.45 Yatıya Misafirim Var

19.00 Kanal D Haber

20.00 İyi Aile Babası 'Dizi'

23.15 Yolsuzlar Çetesi 'Yabancı Film'

01.00 Yatıya Misafirim Var (Tekrar)

03.30 Yolsuzlar Çetesi 'Yabancı Film' (Tekrar)

04.45 Küçük Ağa 'Dizi' (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

16.20 Esra Erol'da

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

20.00 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi'

00.20 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru

01.35 Kırgın Çiçekler 'Dizi' (Tekrar)

04.20 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

15.45 Acemi Anneler 'Dizi' (Tekrar)

17.15 Seksenler 'Dizi' (Tekrar)

19.00 Ana Haber

20.00 Kalk Gidelim 'Dizi'

23.45 3'te 3

01.00 Yerli Dizi

03.45 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar (Tekrar)