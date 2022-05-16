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TV yayın akışı: 16 Mayıs Pazartesi Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı listesi! Bugün TV'de hangi diziler var?

16 Mayıs Pazartesi TV yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

16 Mayıs Pazartesi akşamı televizyonda hangi dizi ve filmlerin olduğu merak ediliyor. Bu akşam diziler, programlar ve haber bültenleri yeni bölümleriyle ekrana gelecek. 16 Mayıs Pazartesi TV yayın akışında; Üç Kuruş, Çember: Kabus, Survivor All Star, Yasak Elma, Hakim, Organize İşler 2: Sazan Sarmalı ve Alparslan: Büyük Selçuklu yapımları yer alıyor. İşte, 16 Mayıs Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TRT 1, TV8 yayın akışı…

16.05.2022 - 14:22 | Güncelleme: TELEVİZYON

  • Televizyon izleyicileri 16 Mayıs TV yayın akışında hangi dizi ve programların olduğunu araştırıyor. 16 Mayıs Pazartesi akşamı; Üç Kuruş, Çember: Kabus, Survivor All Star, Yasak Elma, Hakim, Organize İşler 2: Sazan Sarmalı ve Alparslan: Büyük Selçuklu yapımları ekrana geliyor. 16 Mayıs Pazartesi Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı şöyle;

  • SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Gelin Evi

    08:00 Bu Sabah

    10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

    12:00 Gelin Evi

    15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

    18:45 Show Ana Haber

    20:00 Üç Kuruş

    00:15 Baba

    02:45 Oğlum

  • FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat

    10:45 Ekonomi Arası

    11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün

    13:45 En Hamarat Benim

    16:00 Fulya İle Umudun Olsun

    19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

    20:00 Yasak Elma

    23:45 Evlilik Hakkında Her Şey

    02:45 İnadına Aşk

    04:30 Her Yerde Sen

    06:00 Aşk Yeniden

  • ATV YAYIN AKIŞI

    06:40 Kuruluş Osman

    08:00 Kahvaltı Haberleri

    10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

    13:00 ATV Gün Ortası

    14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

    16:00 Esra Erol’da

    19:00 ATV Ana Haber

    20:00 Hakim

    00:20 Kardeşlerim

    04:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

  • TRT1 YAYIN AKIŞI

    05:20 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

    05:40 Elimi Bırakma

    08:40 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi

    10:00 Alişan İle Gülümse Hayata

    12:40 Türkiye’nin Mutfağı

    15:10 Kasaba Doktoru

    16:40 Seksenler

    19:00 Ana Haber

    19:55 İddiaların Aksine

    20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu

    00:10 Kasaba Doktoru

    02:40 Alparslan: Büyük Selçuklu

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