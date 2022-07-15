15 Temmuz Tv yayın akışı, televizyon seyircileri tarafından araştırılıyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde hangi dizi ve filmlerin seyircisiyle buluşacağı merak ediliyor. Bu akşam TV yayın akışında yer alan; Güldür Güldür, Kim Milyoner Olmak İster, Çember: Gün Doğmadan, Ah Nerede, Eski Köye Yeni Adet, 15/07 Şafak Vakti ve Masterchef Türkiye yapımları ekrana geliyor. İşte, 15 Temmuz Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...