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TV Yayın akışı 14 Temmuz Salı! Bu akşam Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

TV yayın akışı 14 Temmuz 2020 Salı yani bu akşam için araştırılıyor. Bu akşam İşe Yaramazlar filmi ile Güldür Güldür Show eğlence programı ekrana gelecek. Diğer kanallarda ise yarışma programları ve filmler yayınlanacak. İşte, 14 Temmuz Salı Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV ve TV8 yayın akışı...

14.07.2020 - 12:16 | Güncelleme: ABONE OL
tv yayın akışı

TV yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 14 Temmuz Pazartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV ve TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show
23:45 İşe Yaramazlar
01:30 İşe Yaramazlar

ATV Yayın Akışı

19:00 ATV Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
22:30 Fahir Atakoğlu 15 Temmuz Destanı
00:20 Gençliğim Eyvah

TRT 1 Yayın Akışı

19:00 Ana Haber

20:00 Türk Sineması "Dağ 2"
22:30 15 Temmuz Destanı "Fahir Atakoğlu"
00:40 Şampiyon

Star TV Yayın Akışı

18:30 Star Haber

20:00 Zehir Hafiye
21:45 Zehir Hafiye
23:30 Çember

Kanal D Yayın Akışı

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Çarkıfelek
22:30 15 Temmuz Destanı
23:15 Süper Magazin

TV8 Yayın Akışı


20:00 Survivor Büyük Final
01:30 Survivor Ekstra

FOX TV Yayın Akışı

19:00 Gülbin Tosun İle FOX Ana Haber

20:00 Sen Çal Kapımı
22:45 Ali Kundilli 2
00:45 Bay Yanlış

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