Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 14 Eylül Pazartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Çukur

FOX TV YAYIN AKIŞI

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Yasak Elma

KANAL D YAYIN AKIŞI

15:45 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Maymunlar Cehennemi: Başlangıç

22:15 Hekimoğlu

STAR TV YAYIN AKIŞI

16.30 Erkenci Kuş

18.40 Star Haber

20:00 Sefirin Kızı

ATV YAYIN AKIŞI

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Gençliğim Eyvah

TRT 1 YAYIN AKIŞI

18:55 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Türk Sineması "Eşkıya"

22:45 Tövbeler Olsun