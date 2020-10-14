Yayın akışı kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Çarşamba akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 14 Ekim Çarşamba Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV 8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Şeref Sözü

22:15 Şeref Sözü tekrar

KANAL D YAYIN AKIŞI

16:15 Sadakatsiz

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Sadakatsiz Yeni Bölüm

22:45 Sadakatsiz tekrar

STAR TV YAYIN AKIŞI

16:30 Erkenci Kuş

18:30 Star Haber

20:00 Güvercin

FOX TV YAYIN AKIŞI

13:45 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli ile Ana Haber

20:00 Sen Çal Kapımı

ATV YAYIN AKIŞI

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kuruluş Osman

TRT 1 YAYIN AKIŞI

17:00 Seksenler

18:55 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Benim Adım Melek

TV8 YAYIN AKIŞI

14:00 Doya Doya Moda

18:15 En Şık Benim

20:00 Doğduğun Ev Kaderindir