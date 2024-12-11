Tv yayın akışı 11 Aralık 2024: Bu akşam TV’de hangi dizi ve filmler var?
Bu akşam televizyonda yayınlanacak olan yapımlar tv yayın akışı listesinde yer aldı. Kanal D'de Annem Ankara, ATV'de Kuruluş Osman, Show TV'de Sandık Kokusu yeni bölümleriyle yayınlanacak. İşte kanalların 11 Aralık 2024 tv yayın akışı
TV yayın akışı 11 Aralık 2024 Çarşamba günü için araştırılıyor. Günün yorgunluğunu atmak için televizyon karşısına geçen izleyiciler, akşam kuşağında hangi dizilerin ve filmlerin yayınlanacağını araştırmaya başladı. İşte 11 Aralık Star TV, Kanal D, ATV, Show TV yayın akışı listesi
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KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Afilli Aşk
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:15 Annem Ankara
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
17:15 Bizi Birleştiren Hayat
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Annem Ankara
22:30 Annem Ankara
01:00 Annem Ankara
03:00 Güllerin Savaşı
05:00 Poyraz Karayel
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Sandık Kokusu
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Sandık Kokusu
00:15 Bahar
02:45 Siyah Kalp
04:45 Kızılcık Şerbeti
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Sahipsizler
00:30 Erkenci Kuş
03:00 Baba Ocağı
05:00 Söz
TRT1 YAYIN AKIŞI
14:30 Masumlar Apartmanı
17:40 İddiaların Aksine
17:45 Ana Haber
18:30 Fenerbahçe - Athletic Bilbao | UEFA Avrupa Ligi
21:00 Sen Türkülerini Söyle
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman
00:20 Holding
02:40 Aldatmak
05:30 Hercai