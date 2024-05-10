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        Haberler Televizyon TV yayın akışı: 10 Mayıs Bugün TV’de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte Kanal D, ATV, Show TV, Star TV yayın akışı listesi

        TV yayın akışı: Bugün TV'de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte Kanal D, ATV, Show TV, Star TV yayın akışı listesi

        Cuma akşamı ekrana gelecek olan yapımlar belli oldu. Televizyon kanaları, sabah kuşaklarından öğlen programlarına, haberlerden dizileri pek çok farklı etkinlik ile izleyicileri ekran başına toplayabilmek için kıyasıya yarışıyor. Peki bugün TV'de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte Kanal D, ATV, Show TV, Star TV yayın akışı listesi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.05.2024 - 12:22 Güncelleme: 10.05.2024 - 12:22
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        • 1

          Kanalların yayın akışı listesine göre bugün tv’de ne var sorusu yanıt buldu. Haftanın beşinci gününde Show TV’de Kızılcık Şerbeti yeni bölümüyle ATV’de Ateş Kuşları final bölümüyle, Kanal D’de Arka Sokaklar ekranda olacak. İşte Kanal D, ATV, Show TV, Star TV yayın akışı listesi

        • 2

          BUGÜN TV’DE NELER VAR?

          10 Mayıs Cuma yayın akışına göre Kanal D’de Arka Sokaklar, Show TV’de Kızılcık Şerbeti, Kanal D’de Arka Sokaklar, Now TV’de Gaddar, Star TV’de Yalı Çapkını, TRT1’de Kara Ağaç Destanı yayınlanacak.

        • 3

          TV8 YAYIN AKIŞI

          11:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
          14:00 Survivor Ekstra
          16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
          20:00 Survivor All Star 2024
          23:15 Çarkıfelek
          01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
          04:00 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

          ATV YAYIN AKIŞI

          14:00 Mutfak Bahane
          16:00 Esra Erol’da
          18:50 ATV Ana Haber
          20:00 Ateş Kuşları
          00:20 Kardeşlerim
          03:00 Maraşlı
          05:20 Safir

        • 4

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          13:00 Gelinim Mutfakta
          16:00 Arka Sokaklar
          18:40 Kanal D Ana Haber
          20:00 Arka Sokaklar
          00:15 İnci Taneleri
          02:30 Siyah Beyaz Aşk
          04:30 Bodrum Masalı

          NOW YAYIN AKIŞI

          13:30 En Hamarat Benim
          16:30 Gaddar
          19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber
          20:00 Gaddar
          00:15 Orta Sayfa
          01:45 Senden Daha Güzel
          04:00 Kefaret
          06:00 Bay Yanlış

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          16:15 Güzel Köylü
          18:15 Star Haber
          19:00 Yalı Çapkını
          20:00 Yalı Çapkını
          00:15 Ömer
          03:00 Baba Ocağı
          05:00 Güzel Köylü

        • 5

          TRT 1 YAYIN AKIŞI

          13:15 Seksenler
          14:20 Gönül Dağı
          17:45 Lingo Türkiye
          19:00 Ana Haber
          19:55 İddiaların Aksine
          20:00 Kara Ağaç Destanı
          00:15 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
          02:50 Gönül Dağı
          05:20 Uğurlugiller

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
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