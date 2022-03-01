1 Mart TV yayın akışı merak ediliyor. Dizi, film, programlar ve haber bültenleri bu akşam yeni bölümleriyle izleyicisiyle buluşuyor. Diziseverler bugün TV’de hangi dizi ve filmlerin olduğunu araştırıyor. 1 Mart Salı akşamı; Baba, Destan, Evlilik Hakkında Her Şey, Masumlar Apartmanı ve Üç Kız Kardeş dizileri yeni bölümleriyle ekrana geliyor. 1 Mart Salı Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı şöyle;