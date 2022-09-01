Bu akşam birbirinden farklı dizi, film ve programlar ekrana gelecek. Televizyon izleyicileri "Bu akşam TV'de neler var?" sorusuna yanıt arıyorlar. Peki, bugün TV'de hangi diziler var? İşte 1 Eylül Perşembe günü Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı...