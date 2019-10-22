'Organize İşler Sazan Sarmalı'nın sinema salonlarında gösterimdeyken aynı zamanda dijital platformlarda da yayınlanması sektör içinde büyük tartışmaya neden olmuştu. İzleyicinin 'Madem dijital platformda yayınlanacaktı, o zaman ben neden sinemaya gittim?' düşüncesine kapılması sektör içinde huzursuzluğa ve bir filmin gösterimi sırasında TV'de ve dijital platformlarda yayınlanmasının sinemaya zarar vereceği konusu üzerinde büyük bir tartışmaya neden olmuştu. Kültür ve Turizm Bakanlığı, sinema filmlerinin TV'de ve dijital platformlarda ne zaman yayınlanacağı konusuna yeni yönetmelikle el koydu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 22 Ekim 2019'da Resmi Gazete'de yayınlanan 'Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik' ile sinema sektöründe tartışmaya neden olan sinema filmlerinin TV ve dijital platformlarda ne zaman yayınlanacağı konusu düzenlendi.

Yeni yönetmeliğe göre bir sinema filmi gösterimden çıktıktan sonraki 5 ay içinde TV veya dijital platformlarda yayınlanamayacak.

Diğer bir ifadeyle bir sinema filminin TV'de veya dijital platformlarda yayınlanması için gösterimden çıkmasının üzerinden en az 5 ay geçmesi beklenecek.

Yönetmelikle kimlerin hangi oranda indirimli sinema biletlerinden faydalanacağı da belirlendi.

Öğrenciler ve belirli yaş üzeri kişiler için % 40

Engelli, şehit yakınları, gazi bileti ve sabah seansı bileti % 50

İnternet üzerinden yapılan satışlarda ise % 10 oranında indirim yapılabilecek.

Sinema biletinde indirim yapılıp yapılmayacağı yapımcı, dağıtımcı ve sinema salonu işletmecisi tarafından belirlenecek.