BİR CUMHURİYET ŞARKISI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

1,5 yıl süren hazırlık çalışmalarının ardından 8 haftada Ankara’da çekilen 'Bir Cumhuriyet Şarkısı' filmi sadece bir hikâye anlatmıyor; oyunculukları, mekanları, kostümleri, ışığı ve müzikleri ile her bir sahnesinde yaşatacağı hüzün, mutluluk, heyecan ve gururla izleyicisini o yıllardaki bu eşsiz mücadeleye ortak ediyor.