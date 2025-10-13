TV'de ilk kez! Hayalet Avcıları: Öteki Dünya filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?

TV'de ilk kez! Hayalet Avcıları: Öteki Dünya filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?

Başrollerini Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson, Sigourney Weaver ve Annie Potts üstlendiği Hayalet Avcıları: Öteki Dünya filmi bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 2021 yılında vizyona giren film Hayalet Avcıları serisinin devamı niteliğini taşıyor. Peki, "Öteki Dünya filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Hayalet Avcıları: Öteki Dünya ne zaman çekildi?" İşte detaylar...

HAYALET AVCILARI: ÖTEKİ DÜNYA KONUSU NEDİR?

REKLAM advertisement1

Ghostbusters: Afterlife, taşrada bir kasabaya taşınan bir ailenin, büyükbabalarından kendilerine kalan hayalet avcıları mirasıyla bulundukları kasabayı büyük çaplı bir hayalet istilasından kurtarmaya çalışmasını konu ediniyor.

HAYALET AVCILARI: ÖTEKİ DÜNYA OYUNCULARI KİMLER?

Carrie Coon - Callie

REKLAM

Mckenna Grace - Phoebe

Finn Wolfhard - Trevor

Paul Rudd - Bay Grooberson

Logan Kim - Podcast rolünde

Celeste O'Connor - Lucky, Trevor'ın sınıf arkadaşı

Bill Murray - Dr. Peter Venkman

Dan Aykroyd - Dr. Raymond "Ray" Stantz

Ernie Hudson - Dr. Winston Zeddemore

Sigourney Weaver - Dana Barrett Olivia Wilde - Gozer Annie Potts - Janine Melnitz Oliver Cooper - Elton[9] Bokeem Woodbine - Şerif Domingo Marlon Kazadi - Thickneck Sidney Mae - Diaz Swayze Tracy Letts - Jack