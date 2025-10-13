Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem TV'de ilk kez! Hayalet Avcıları: Öteki Dünya filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?

        TV'de ilk kez! Hayalet Avcıları: Öteki Dünya filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

        Hayalet Avcıları: Öteki Dünya (Ghostbusters: Afterlife) filmi 13 Ekim Pazartesi akşamı TV'de ilk kez izleyici ile buşuyor. Senaryosunu Gil Kenan ve Jason Reitman'ın kaleme aldığı filmin yönetmen koltuğunda Jason Reitman oturmaktadır. Filmi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler için, "Öteki Dünya filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?" sorularının yanıtını haberimizde derledik. İşte Hayalet Avcıları: Öteki Dünya filmi konusu ve oyuncuları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.10.2025 - 18:34 Güncelleme: 13.10.2025 - 18:34
        Hayalet Avcıları: Öteki Dünya filmi konusu nedir?
        Başrollerini Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson, Sigourney Weaver ve Annie Potts üstlendiği Hayalet Avcıları: Öteki Dünya filmi bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 2021 yılında vizyona giren film Hayalet Avcıları serisinin devamı niteliğini taşıyor. Peki, "Öteki Dünya filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Hayalet Avcıları: Öteki Dünya ne zaman çekildi?" İşte detaylar...

        HAYALET AVCILARI: ÖTEKİ DÜNYA KONUSU NEDİR?

        Ghostbusters: Afterlife, taşrada bir kasabaya taşınan bir ailenin, büyükbabalarından kendilerine kalan hayalet avcıları mirasıyla bulundukları kasabayı büyük çaplı bir hayalet istilasından kurtarmaya çalışmasını konu ediniyor.

        HAYALET AVCILARI: ÖTEKİ DÜNYA OYUNCULARI KİMLER?

        Carrie Coon - Callie

        Mckenna Grace - Phoebe

        Finn Wolfhard - Trevor

        Paul Rudd - Bay Grooberson

        Logan Kim - Podcast rolünde

        Celeste O'Connor - Lucky, Trevor'ın sınıf arkadaşı

        Bill Murray - Dr. Peter Venkman

        Dan Aykroyd - Dr. Raymond "Ray" Stantz

        Ernie Hudson - Dr. Winston Zeddemore

        Sigourney Weaver - Dana Barrett

        Olivia Wilde - Gozer

        Annie Potts - Janine Melnitz

        Oliver Cooper - Elton[9]

        Bokeem Woodbine - Şerif Domingo

        Marlon Kazadi - Thickneck

        Sidney Mae - Diaz Swayze

        Tracy Letts - Jack

        Yazı Boyutu
