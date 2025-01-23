TV'de ilk kez! Hatıran Yeter filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?
Hatıran Yeter filmi TV'de ilk kez 23 Ocak Perşembe akşamı sinemaseverlerin karşısına çıkıyor. Ömer Faruk Yardımcı'nın senaryosunu kaleme alıp yönetmenliğini üstlendiği 'Hatıran Yeter' filmi, farklı yıllarda yaşanan iki aşk hikâyesini konu almaktadır. Filmi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler için, "Hatıran Yeter filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?" sorularının yanıtını haberimizde bir araya getirdik. İşte Hatıran Yeter filmi konusu ve oyuncuları...
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Başrollerini Aytaç Şaşmaz, Belçim Bilgin, Sümeyye Aydoğan ve Burak Sevinç'in üstlendiği Hatıran Yeter filmi bu akşam televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Çekimleri Mudanya - Tirilye’de gerçekleşen film, 16 Şubat 2024 tarihinde beyaz perdeye aktarıldı. Peki, "Hatıran Yeter filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Hatıran Yeter filmi ne zaman, nerede çekildi? İşte detaylar...
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HATIRAN YETER FİLMİ KONUSU NEDİR?
Kaçarak evlenen Adem ve Zehra’nın Baha adında bir oğulları olur. Baha, henüz bebekken geçirdiği menenjit hastalığı neticesinde işitme yetisini kaybeder. Yaşıtlarından çok daha zorlu ve yalnız bir çocukluk geçiren Baha’nın hayatı, kendisi gibi işitme engelli olan Leyla’yla tanışmasıyla değişir. İki genç birbirine âşık olur. Ancak mutluluklarının önüne büyük engeller çıkacak, Baha’nın bu aşkın meyvesi olan kızı Yeşim’e kavuşabilmek için büyük mücadeleler vermesi gerekecektir.
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HATIRAN YETER FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Burak Sevinç, Ferit Aktuğ, Belçim Bilgin, Gözde Çığacı, Furkan Kalabalık, Deniz Türkali
HATIRAN YETER FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Filmin çekimleri Mudanya-Tirilye'de gerçekleştirildi.
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