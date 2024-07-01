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Emeklilik Planı filmi beyaz perdenin ardından televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerini Nicolas Cage, Ashley Greene Khoury, Ron Perlman'ın paylaştığı film aksiyon ve komedi türünde kaleme alınmıştır. Peki, "Emeklilik Planı filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?" İşte Emeklilik Planı filmi konusu ve oyuncuları...

EMEKLİLİK PLANI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Cayman sahillerinde mütevazı bir emekli hayatı yaşayan Matt'i bu hayattan çekip çıkaracak tek bir şey vardır: Kızı ve torununun, peşlerine düşen suç örgütünün pençesinden kurtarmak! Ne yazık ki birbirine kavuşan ailenin saadeti, çete liderinin izlerini sürmesiyle yarım kalır. Bu yüksek aksiyon kovalamaca Ashley'e babasının gizli geçmişine dair gerçekleri gösterecektir.

EMEKLİLİK PLANI FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER? Nicolas Cage REKLAM Ashley Greene Ron Perlman Jackie Earle Haley Ernie Hudson Joel David Moore Rick Fox Lynn Whitfield Dax Ravina Dean Ambrose Adam Moryto Kipleigh Brown Blake Garbe Zava Jeremy Thomas Marriott Jennie Cairns Jeton Bennett