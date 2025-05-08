3391 KİLOMETRE FİLMİ NEYİ ANLATIYOR, KONUSU NEDİR?

3391 Kilometre, birbirlerinden kilometrelerce uzakta olmalarına rağmen, sevginin güçlü bağını hissedebilen iki gencin hikayesini konu ediyor.

İsmini yaşadığı güzel şehirden alan İzmir, 18 yaşında genç bir kızdır. Bir gece aldığı mesajla Ege hayatına girer ve ikisinin yaşamında her şey değişir. Sosyal medya üzerinden taşınan iki genç, sohbet ettikçe birbirlerinin hayatlarına dokunduklarını fark eder. Birbirlerini görmeden, duymadan gece gündüz konuşan İzmir ve Ege, aralarındaki mesafelere rağmen aşkın imkansız olmadığını keşfederler.