2 Haziran Perşembe günü televizyonda hangi dizi, film ve programların olduğu merak konusu oldu. Bu akşam televizyonda Zor Ölüm 3, Survivor All Star, Aşk-ı Memnu, İyilik, Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane, Show Ana Haber, 'Charlie'nin Çikolata Fabrikası', Survivor All Star gibi yapımlar yer alacak. İşte 2 Haziran Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, TRT1, TV8, FOX TV TV yayın rehberi...