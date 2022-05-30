30 Mayıs Pazartesi gününü evde televizyon izleyerek geçirmek isteyenler yayın akışını yakından takip ederken, TV'de bugün ne var sorusuna yanıt aramaya başladı. Yaz aylarına girdiğimiz bugünlerde diziler yaz tatiline girip sezon finali yaparken, hangi dizilerin devam edeceği hangi dizinin final yapacağı merak konusu oldu. İşte 30 Mayıs Pazartesi günü Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, TV8, FOX TV, TRT 1 tv yayın rehberi...