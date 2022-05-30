Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
TV'de bugün ne var? 30 Mayıs Pazartesi Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, TV8, TRT 1, FOX TV TV yayın rehberi!

TV'de bugün ne var? 30 Mayıs Pazartesi Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, TV8, TRT 1, FOX TV yayın akışı

Bugün TV'de ne var sorusu televizyon izleyicilerinin gündemine geldi. Televizyonda yayınlanan dizisini kaçırmak istemeyenler TV yayın rehberini araştırmaya başladı. Bugün TV'de Hakim, Mandıra Filozofu İstanbul, Yasak Elma, Alparslan: Büyük Selçuklu, Survivor All Star gibi dizi, film ve programlar yer alıyor. İşte 30 Mayıs Pazartesi Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, TV8, TRT 1, FOX TV yayın akışı...

30.05.2022 - 11:01 | Güncelleme: ABONE OL

  • 30 Mayıs Pazartesi gününü evde televizyon izleyerek geçirmek isteyenler yayın akışını yakından takip ederken, TV'de bugün ne var sorusuna yanıt aramaya başladı. Yaz aylarına girdiğimiz bugünlerde diziler yaz tatiline girip sezon finali yaparken, hangi dizilerin devam edeceği hangi dizinin final yapacağı merak konusu oldu. İşte 30 Mayıs Pazartesi günü Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, TV8, FOX TV, TRT 1 tv yayın rehberi...

  • Show TV YAYIN AKIŞI

    06.00 Gelin Evi

    08.15 Bu Sabah

    10.30 Şef Kapımda

    12.10 Gelin Evi (Yeni Bölüm)

    15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

    18.45 Show Ana Haber

    20.00 Üç Kuruş

    00.15 Ödeşme Zamanı

  • Kanal D YAYIN AKIŞI

    06:30 Sihirli Annem

    09:00 Neler Oluyor Hayatta?

    11:00 Yaprak Dökümü

    13:00 Gelinim Mutfakta

    16:00 Aşk-ı Memnu

    18:45 Kanal D Ana Haber

    20:00 Mandıra Filozofu İstanbul

    22:15 Sadakatsiz

  • STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Mesut Yar ile Bugün

    09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

    13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

    16:00 Güzel Köylü

    18:30 Star Haber

    20:00 Ava

    22:30 Ava

  • ATV YAYIN AKIŞI

    06:40 Kuruluş Osman

    08.00 Kahvaltı Haberleri

    10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

    13:00 atv Gün Ortası

    14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

    16:00 Esra Erol'da

    19:00 atv Ana Haber

    20:00 Hakim

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.