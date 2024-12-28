Tuzlu balık nasıl yenir, tüketilir? Tuzlu balığın faydaları nelerdir?

Kırmızı soğan, zeytinyağı, limon ve maydanoz ile servisi yapılan lakerda balığının kolay sindirilmesi onu sağlıklı bir yiyecek hâline getirir. Ayrıca probiyotik bakteriler içermesi ve bozulmadan uzun süre saklanması, lakerdanın birçok mutfakta yer almasını sağlar. Türk mutfağının yanı sıra İspanyol, İtalyan ve Yunan mutfaklarında yerini almış tuzlu balık özellikleri neler?

REKLAM advertisement1 TUZLU BALIK NASIL YENİR? Peki tuzlu balık nasıl yenir? Çoğunlukla soğuk şekilde tüketilen tuzlu balığın balık restoranlarında sıkça talep görüldüğü bilinir. Kahvaltıya da ya da meze olarak kullanılabilen lakerda, yanında peynir, zeytin, turşu ve kızarmış ekmekle servis edilerek sunulur. Ayrıca birçok kültürde bu balığın bira, şarap, rakı ve benzeri alkollerle beraber tüketildiği bilinir. Ancak çok tuzlu olduğundan tansiyon hastalarının dikkatli tüketmesi gerekir.

TUZLU BALIK NASIL TÜKETİLİR? Tuzlu balık nasıl tüketilir? Lakerda balığı, meze olarak tüketilebilir. Yağlı ve pulsuz torik balığı olarak öne çıkan lakerda, aynı zamanda kılıç ve ton balığı kullanılarak da yapılabilir. Lakerda yapabilmek için balığın taze olması son derece önemlidir. Balıkların temizlendikten sonra 1 – 2 cm kalınlığında dilimlenmesi önerilir. Yapım sırasında bol tuzlu suda bekletilmesi, kanının akıtılması oldukça önemlidir.

Lakerda yapımı için üzerine ağırlık konulur ve buzdolabı ortamında 3 – 4 gün kadar bekletilir. Bu sürenin sonuna gelindiğinde üzerine limon suyu, sarımsak, karabiber, defne yaprağı ve benzeri eklemeler yapılabilir. Ayrıca isteğe bağlı olarak farklı baharatlar da dâhil edilebilir. Ardından kavanozun ağzı sıkıca kapatılır ve buzdolabında 14 gün bekletilir. Bu sayede tuzlu balığın olgunlaşması sağlanır ve servise hazır hâle gelir.

TUZLU BALIK FAYDALARI NELERDİR? Peki tuzlu balık faydaları nelerdir? Lezzetiyle birçok kişi tarafından sevilerek tüketilen lakerdanın faydaları şunlardır; • Yüksek miktarda protein içerdiğinden diyetlerin vazgeçilmezidir. • Omega- 3 yağ asitleri bakımından oldukça güçlüdür. • İçeriğinde B12 vitamini, çinko, selenyum ve benzeri değerler bulunur.

• Kalp ve damar sağlığını korumaya yönelik özelliklere sahiptir. • Bağışıklık sistemini güçlendirmeye destekçidir. • Bu özelliğiyle hastalıklara karşı savaşmaya yardımcı olur. • Fermantasyon süreciyle olgunlaştığından çeşitli probiyotikleri içinde barındırır. • Bağırsak enfeksiyonlarını önlemede oldukça başarılıdır.

• Bağırsak kanserine karşı önleyici niteliktedir. • Bağırsak florasını iyileştirmeye yardımcıdır. • Beyin fonksiyonlarını geliştirme konusunda idealdir. • Kolay sindirilmesiyle hazımsızlık yapmaz. • Kolesterolü düşürmeye destekçidir. TUZLU BALIK ÖZELLİKLERİ Tuzlu balık özellikleri birçok kişi için merak konusudur, çünkü lakerda adı duyulsa da tuzlu balık birçok kişi için bilinmeyebilir. Lakerda balığı; palamut, kılıç, torik ve ton balığı gibi farklı türlerden elde edilir. Oldukça sağlıklı bir yemek olarak kabul edilir. Özellikle salamura yöntemiyle elde edilmesi onu probiyotikler açısından zengin yapar. Farklı şekillerde servis edilebilir. Çanakkale Gelibolu ilçesinde Rumlardan kalan bir lezzet olarak bilinir.

TUZLU BALIĞIN TARİHÇESİ Tuzlu balığın 200 yıllık bir lezzet olması oldukça dikkat çekicidir. Bu balığın kökeni İspanya Malaga kentinde yaşam süren balıkçı babadan gelir. Rivayet odur ki balıkçı baba, ton balığını çok seven kızına “La querida” kelimesi ile hitap edermiş. Günün birinde getirdiği balıkları tuzlayarak saklamayı denemiş. Elde ettikleri karşısında son derece mutlu olan balıkçı, aynı zamanda balıkların çabuk bozulmadığını da keşfetmiş.

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