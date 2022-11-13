Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında Tuzlaspor evinde Yılport Samsunspor'a 2-1 mağlup oldu.

Stat: Sancaktepe 15 Temmuz

Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Sezgin Çınar, Gökmen Baltacı

Tuzlaspor: Emer Koyuncu, Ogün Bayrak, İsmail Konuk, Gökhan Akkan (Dk. 67 Mehmet Coşkun - Dk.87 Yahaya), Mustafa Can, İbrahim Has, Cisse, Erol Akdağ (Dk. 87 Sadi Karaduman), Bünyamin Yürür, Mata (Dk. 67 Bilal Başacıkoğlu), Adeniyi

Yılport Samsunspor: Szumski, Zeki Yavru, Alim Öztürk, Yunus Emre Çift, Yusuf Emre Gültekin (Dk. 45+6 Kaan Güneren), Ali Ülgen (Dk. 46 Harris), Soner Gönül, Celil Yüksel (Dk. 76 Muhammet Özbaskıcı), Osman Çelik, Laura (Dk. 76 Ahmet Sagat), Tanque (Dk. 89 Polat Yaldır)

Goller: Dk. 39 Mata (Tuzlaspor), Dk. 64 Tanque, Dk. 80 Muhammet Özbaskıcı (Yılport Samsunspor)

Kırmızı kart: Dk. 74 Cisse (Tuzlaspor)

Sarı kartlar: Dk. 45 Yusuf Emre Gültekin, Dk. 52 Soner Gönül, Dk. 90+4 Ahmet Sagat (Yılport Samsunspor), Dk. 52 Bünyamin Yürür, Dk. 90+4 Sadi Karaduman, Dk.90+5 Bilal Başacıkoğlu (Tuzlaspor)