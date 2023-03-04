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Tuzlaspor - Gençlerbirliği: 1-0 (MAÇ SONUCU)

Tuzlaspor, Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 1-0 yendi. İstanbul ekibine üç puanı getiren golü Awuku kaydetti.

Giriş: 04.03.2023 - 16:24 | Güncelleme: ABONE OL
Tuzlaspor - Gençlerbirliği: 1-0 (MAÇ SONUCU)
AA

Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında Tuzlaspor, sahasında Gençlerbirliği'ni 1-0 yendi.

Stat: Sancaktepe 15 Temmuz

Hakemler: Ali Yılmaz, Mehmet Şahan Yılmaz, Mehmet Pekmezci

Tuzlaspor: Kurtuluş Yurt, Ogün Bayrak, Gökhan Akkan, Awuku, Muhammed Bayır, Mehmet Taş, Rotman, Imbula (Dk. 81 Erol Can Akdağ), Moutari (Dk. 58 Yahaya), Mata (Dk. 90+2 Ozan Papaker), Adeniyi (Dk. 90+2 Ömürcan Artan)

Gençlerbirliği: Nurullah Aslan, Uğur Akdemir (Dk. 87 Muhammed Himmet Ertürk), Alperen Babacan, Fontaine, Yasin Güreler, Rodrigues, Torje (Dk. 46 Ikic), Eyibil (Dk. 80 Sami Gökhan Altıparmak), Mete Kaan Demir (Dk. 61 Doukara), Rharsalla, Ayovi (Dk. 61 Enes Keskin)

Gol: Dk. 77 Awuku (Tuzlaspor)

Sarı kartlar: Dk. 85 Mata (Tuzlaspor), Dk. 62 Fontaine, Dk. 86 Rharsalla (Gençlerbirliği)

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