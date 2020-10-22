MAÇTAN DAKİKALAR
27. dakikada sağ taraftan Pucko’nun içeri çevirdiği topa arka direkte Cajic’in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
31. dakikada sol taraftan Ferhat Öztorun’un kullandığı köşe vuruşunda kale önünde Thuram’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak dışarı gitti.
38. dakikada Umar’ın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Beykan’ın plase şutunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.
58. dakikada Mbamba’nın ceza sahası içinde kaleciye verdiği geri pasta top kaleye yöneldi. Kaleci Berk Balaban bu topa uzanarak kaleye gitmesini önledi. Kaleci Berk’in müdahale ettiği top ceza sahası içi sağ çaprazda boşta kaldı. Pozisyonu takip eden Pucko’nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0
TUZLASPOR: 2 - ANKARASPOR: 0
Stat: Ümraniye İlçe
Hakemler: Ramazan Keleş, Muhammet Yumak, Selahattin Altay
Tuzlaspor: Haydar Yılmaz, Erdem Özgenç, İsmail Konuk, Yohou, Ferhat Öztorun, Aykut Çeviker, Gökcan Kaya (Segbefia dk. 77),Cajic, Aosman (Ahmet Yazar dk. 71 ),Thuram (Onu Ayık dk. 86 ?),Pucko (Özgürcan Özcan dk. 86 ?)
Yedekler: Metin Erol, Yasin Güreler, Arif Morkaya
Teknik Direktör: Taner Taşkın
Ankaraspor: Berk Balaban, Ali Ülgen, Gökhan Akkan, Doğukan Efe (Barış Zeren dk. 32 ),Mete Çelik, Levent Gülen, Halil İbrahim Esen, Mbamba (Bulbwa dk. 62 ),Beykan, Umar (Hacı Ömer Doğru dk. 46 ),Erdem Çetinkaya (Engin Bekdemir dk. 19)
Yedekler: Kerem Vergilier, Fatih Kızılkaya, Tunahan Keskin, Batuhan Altıntaş
Teknik Direktör: İsmet Taşdemir
Goller: Cajic (dk. 27),Pucko (dk. 58) (Tuzlaspor)
Sarı kartlar: Yohou, Erdem Özgenç (Tuzlaspor),Hacı Ömer Doğru (Ankaraspor)
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!