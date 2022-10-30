Stat: Sancaktepe 15 Temmuz

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Gökhan Memişoğlu, Bersan Duran

Tuzlaspor: Emre Koyuncu, Ogün Bayrak, Gökhan Akkan, Sadi Karaduman, Mehmet Coşkun, Rotman, Yahaya (Dk. 72 Muhammed Demirci), Erol Can Akdağ, Bünyamin Yürür (Dk. 46 Çekdar Orhan), Mata (Dk. 55 Olatunbosun), Adeniyi (Dk. 46 Cisse)

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Erhan Kartal, Erkam Reşmen, Taha Batuhan Yayıkcı, Muharrem Cinan, Mikail Okyar, Muhammed, Bekir Karadeniz (Dk. 90 Abdullah Aydın), Bardhi (Dk. 66 Aykut Çeviker), Olawoyin, Melih İnan (Dk. 78 Balaj)

Goller: Dk. 7 Mata (Tuzlaspor), Dk. 21 ve 32 Muhammed, Dk. 90 Balaj (Ankara Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Dk. 32 Taha Batuhan Yayıkcı (Ankara Keçiörengücü), Dk. 74 Rotman, Dk. 79 Erol Can Akdağ (Tuzlaspor)