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TuzBiber 6’lı stand-up bomontiada'da

Yapı Kredi bomontiada’nın “HAPPENIN' with you” konser serisi 31 Ocak Salı akşamı saat 20.30’da arpist Merve Kocabeyler ve flüt sanatçısı Bülent Evcil konseri ile başlıyor. Yapı Kredi bomontiada Sahne, 1 Şubat Çarşamba akşamı ise TuzBiber 6’lı stand-up gösterisine ev sahipliği yapacak.

Giriş: 27.01.2023 - 09:58 | Güncelleme: ABONE OL
TuzBiber 6’lı stand-up bomontiada'da
HABERTURK.COM

Klasik müziğe yeni bir atmosferde, tecrübe odaklı yeni bir form getiren Yapı Kredi bomontiada, “HAPPENIN' with you” adını verdiği yeni konser serisine 31 Ocak Salı akşamı arpist Merve Kocabeyler ve flüt sanatçısı Bülent Evcil ile başlıyor. Konser, seyirci ve sanatçı arasındaki diyaloga imkân sağlayan söyleşi bölümü ile devam edecek.

Orkestra şefi ve besteci Murat Cem Orhan’ın yöneteceği bu 15 dakikalık söyleşiyi, sanatçıların hazırladığı müzik listeleri eşliğinde gerçekleşecek olan “After-Classics Party” takip edecek.

Yapı Kredi bomontiada Sahne, 1 Şubat Çarşamba akşamı saat:20.30’da ise bağımsız komedyenlerin bir araya gelmesiyle oluşan TuzBiber’in en iyi 6 komedyeninin 15’er dakika sahne aldığı “TuzBiber 6’lı” şova sahne açacak.

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