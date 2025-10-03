Türkiye'de, Konya Ovası'nın içerisinde yer alan Tuz Gölü'nün en az yağış alan bölgede olduğunu belirten Bilgin, şöyle konuştu: "Bahar aylarından itibaren yağışların hemen hemen hiç olmaması Tuz Gölü'nü büyük oranda etkiliyor. Tuz Gölü 130 bin futbol sahası büyüklüğünden 13 bin futbol sahası büyüklüğüne kadar düştü. Tuz Gölü'nü ziyaret ettiğinizde kuraklığın boyutlarını gözlemleyebiliyorsunuz. Maalesef Tuz Gölü küçülmeye devam ediyor. Tuz Gölü flamingolar başta olmak üzere birçok kuşun yuvası konumunda. Tuz Gölü'ne gelen flamingoların sayısından ve hareketlerinden de kuraklığın ne derecede olduğu anlaşılıyor. Flamingolar bu yıl erken göç etmek zorunda kaldı. Bunun nedeni de kuraklığın etkisiyle daralan gölde besin azlığı. Durum böyle olunca daha az yavru dünyaya getirdiler ve daha erken göçtüler. Tuz Gölü, flamingolar dışında da birçok canlının ve endemik tuzcul bitkilerin yaşadığı bir bölge. Yağışların az olmasına bağlı olarak oluşan kuraklık biyolojik çeşitliliği de etkiliyor. Tuz Gölü'nde yaşanan kuraklıkla birlikte endemik bitkiler ve hayvan popülasyonu ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya."