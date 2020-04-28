Cassandra, tavşanıyla ilgili "Durumu nedeniyle normal bir tavşandan daha fazla yiyor, ancak bunun dışında iyi ve 6 ayda bir veteriner kontrolü var. Bizimle birlikte yaşıyor, onu dışarıya asla bırakmıyoruz çünkü Avustralya'da tavşan öldüren sivrisinekler var" dedi.