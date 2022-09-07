Tüyler ürperten şüphe! İstanbul'da bir kadın uçurumdan düştü

İHA'nın haberine göre olay, dün öğle saatlerinde Aşıklar Tepesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, uçurumdan bir kişinin düştüğü ihbarı üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri harekete geçti.

Olayla ilgili araştırma ve soruşturma başlatıldı.

Sedye ile bulunduğu yerden indirilen kadın, kaldırıldığı hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Genç kadının ölüm sebebi, adli tıp kurumunda yapılacak incelemeyle tespit edilecek.

Uçurumdan düşen kişi, nokta tespit edilip, bulunduğu yerden çıkarıldı. Deniz tarafından gidilerek ulaşılan şahsın F.A. (46) olduğu tespit edildi.