Oyuncu Tuvana Türkay 2016'dan bu yana bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk'tan ayrılmıştı. Türkay'ın oyuncu Tolga Mendi ile birlikte olduğu iddia edildi.

Tuvana Türkay sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

Sevgili magazinci arkadaşlarım, aynı kapta yoğurulduğumuz doğrudur. İşinize saygı duyuyorum. Ama biten ilişki ardından neye dayanarak böyle bir haber yapıyorsunuz? Hayatımda kimse yok, yalnızım, mutluyum ve gerçekten sadece kendimle olmanın huzurunu yaşıyorum. Bu minvalde çıkan asparagas haberler hem insani, hem mesleki olarak yıpratıcı oluyor. Sizden de bu noktada buna saygı duymanızı ve hassasiyetle yaklaşmanızı rica ediyorum.