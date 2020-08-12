"HERKES KENDİ NAMUS KAVRAMINI DEĞİŞTİRSİN"

Selçuk ağabey çok güzel açıkladı onu çünkü çok rahatsız oldum. Her yazılana cevap mı vereceğiz? İnsanların binbir türlü derdi var. İki gündür böbrek kumu döküyorum. Bir derdim bu mu? Bunlarla mı uğraşacağım? Fotoğraflar çok da samimi değil hatta şu an sizinle samimi olduğum kadar değil.

İnsanların hastalıklı düşüncelerine bırakıyorum onu. Herkesi kendi haline bırakıyorum çünkü ben hayatımda hiçbir şeyi kimse için düzenlemem. Herkes aklını değiştirsin, herkes kendi namus kavramını değiştirsin bu hayatta.

Aklıma Yıldız Tilbe'nin bir sözü geldi. 'Herkes çok namusluysa, kimse kimsenin donuna bakmasın.' Kusuruma bakmayın, böyle söylediğim için. Biri bir şeyi yanlış görüyorsa, kusuru kendinde arasın.